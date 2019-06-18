«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400

Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, которая способна обстреливать загоризонтные цели.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

«Принципиальное отличие системы С-400 от предыдущих комплексов — это её помехозащищённость и огневая производительность», — отметил он.

По его словам, количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300.

«Это обеспечено в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов», — рассказал Друзин.

Он добавил, что система обеспечивает обстрел также загоризонтных целей.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских комплексов С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля.

И. о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц заявил в ходе выступления на форуме в Вашингтоне, посвящённом оборонной политике ЕС, что покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России «создаёт неприемлемые риски для США».

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против ряда стран из-за российских зенитных ракетных комплексов.