США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
- © REUTERS/Kenny Holston/U.S. Air Force
Как отмечается, в понедельник, 9 марта, они прибыли из Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.
Планируется, что самолёты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования.
«Развёртывание стратегических бомбардировщиков в Европе... демонстрирует приверженность США союзникам и партнёрам», — говорится в сообщении.
О каком количестве самолётов идёт речь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что США разрабатывают новый «невидимый» бомбардировщик B-21 Raider, его испытания намечены на конец 2021 года.