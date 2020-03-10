США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit

Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.

Как отмечается, в понедельник, 9 марта, они прибыли из Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.

Планируется, что самолёты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования.

«Развёртывание стратегических бомбардировщиков в Европе... демонстрирует приверженность США союзникам и партнёрам», — говорится в сообщении.

О каком количестве самолётов идёт речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают новый «невидимый» бомбардировщик B-21 Raider, его испытания намечены на конец 2021 года.