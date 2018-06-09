После нештатного катапультирования: США приостановили использование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

Военно-воздушные силы США приостановили полёты всех стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer из-за выявленных проблем с системой катапультирования. Инцидент на одном из самолётов этого типа произошёл в Техасе ещё в начале мая. Тогда после возгорания в двигателе B-1B лётчики приняли решение катапультироваться, однако система дала сбой. Командиру воздушного судна удалось посадить бомбардировщик в гражданском аэропорту. Представители ВВС сообщили, что расследование инцидента в Техасе не повлияет на проведение операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Самолёты этого типа будут допущены к полётам по окончании расследования и после устранения проблем.

Военно-воздушные силы США приостановили полёты всех стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer из-за выявленных проблем с системой катапультирования. Нештатная ситуация на одном из самолётов этого типа произошла ещё 1 мая, а ограничение на применение B-1B из соображений безопасности ввели с 7 июня.

«В ходе расследования экстренной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с компонентами катапультируемого кресла, потребовавшая снятия с боевого дежурства», — цитирует портал military.com заявление официального представителя ВВС майора Уильяма Рассела.

В настоящее время специалисты проводят расследование причин инцидента в Техасе во избежание «будущих нештатных ситуаций или потерь».

«Безопасность лётчиков — основной приоритет командования. ВВС серьёзно относится к инцидентам с безопасностью и усиленно работает над выявлением и последующим устранением возможных причин», — говорится в пресс-релизе.

«Как только эти вопросы будут решены, самолёты вернутся к полётам», — подчеркнул Рассел.

Указанный инцидент в Техасе произошёл днём 1 мая. Тогда местные СМИ сообщили, что бомбардировщик B-1B с авиабазы Дайс, не снаряжённый вооружением, совершил экстренную посадку в аэропорту Мидленда (в 240 км от базы) из-за заглохшего двигателя. В годы Второй мировой войны в Мидленде располагался военный аэродром, который позднее был перестроен для гражданских нужд.

Позднее в интернете появились фотографии бомбардировщика с бортовым номером 86-0109, на которых был запечатлён выгоревший двигатель B-1B, а у одного из потолочных люков была отстрелена крышка. Это вызвало предположение о совершении лётчиками попытки катапультирования в полёте. Однако после посадки в Мидленде все четыре члена экипажа штатно покинули самолёт.

Через три недели после авиационного происшествия группа Air Force amn/nco/snco в Facebook со ссылкой на неназванные источники сообщила подробности инцидента. Сообщается, что в ходе нештатной ситуации лётчики попытались катапультироваться, однако из-за отказа системы им пришлось сажать самолёт. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Источник Air Force amn/nco/snco сообщил, что экипаж бомбардировщика B-1B Lancer 86-0109, построенного в 1986 году, во время полёта столкнулся с нештатной ситуацией. После возгорания одного из двигателей лётчики приняли все возможные меры, чтобы потушить огонь, однако индикатор пожара OWF не погас даже после этого.

Тогда командир воздушного судна принял решение о катапультировании в ручном режиме. Ответственный за наступательные системы вооружения B-1B офицер отстрелил крышку своего люка, однако катапультируемое кресло ACES II не сработало.

Перед командиром корабля стоял выбор: продолжить катапультирование других членов экипажа или попытаться посадить самолёт. Лётчик принял решение сажать бомбардировщик в аэропорту Мидленда.

Отмечается, что во время аварийной посадки существовал риск авиакатастрофы, однако в случае катапультирования троих членов экипажа четвёртому грозила бы гибель.

Расследование инцидента продолжается.

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Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer больше не являются носителями ядерного оружия, а применяются ВВС Соединённых Штатов для запуска ракет большой дальности по сухопутным и морским целям. Всего с 1983 года было построено 100 самолётов спецификации B-1B, однако по состоянию на август 2017 года в строю находилось 62 бомбардировщика. Причём, по оценке ВВС, на тот момент лишь порядка 25 машин были в состоянии боеготовности.

Два источника в военно-воздушных силах США сообщили CNN, что бомбардировщики B-1B Lancer в настоящее время развёрнуты на американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре, временный отказ от их использования не повлияет на ведение военных действий в Афганистане, Ираке и Сирии.

В апреле 2018 года бомбардировщики этого типа впервые за 2,5 года приняли участие в операциях на Ближнем Востоке, нанеся удар по позициям сирийских войск. Напомним, тогда поводом для атаки Вашингтона и его союзников вновь стало бездоказательное обвинение правительства Башара Асада в применении химического оружия против сирийских граждан.