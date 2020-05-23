США в онлайн-формате помогут Польше бороться с «дезинформацией»
- Reuters
«Посольство и консульство Соединённых Штатов в Польше сообщают о выделении грантов в размере до $10 тыс. на виртуальные программы, то есть реализуемые онлайн или существующие в цифровом формате», — уточняется в тексте.
Американская сторона предлагает будущим участникам инициативы список тем. Первая — «Безопасность» — предполагает разработку виртуальных/цифровых проектов, «направленных на укрепление сотрудничества Польши и США в области безопасности».
Также в рамках этого направления могут быть представлены проекты, «способствующие повышению общественной осведомлённости» в области безопасности».
Тема «Противодействие дезинформации» предусматривает создание проектов, задача которых будет заключаться в развитии «медиаграмотности и навыков критического мышления», а также в противодействии дезинформации.
Подать заявку на участие в конкурсе могут представители польских и американских неправительственных и некоммерческих организаций, образовательных учреждений и СМИ. При этом уточняется, что предпочтение будет отдано НПО, учреждённым в Польше.
Ранее сообщалось о намерении Госдепа выделить до $60 тыс. на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана.