США в онлайн-формате помогут Польше бороться с «дезинформацией»

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Ксения Калинкина
Госдеп планирует оказать содействие реализации онлайн-программ в Польше, направленных на укрепление сотрудничества Варшавы и Вашингтона, в том числе в сфере безопасности и торговли, а также на борьбу с дезинформацией. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
США в онлайн-формате помогут Польше бороться с «дезинформацией»
  • Reuters

«Посольство и консульство Соединённых Штатов в Польше сообщают о выделении грантов в размере до $10 тыс. на виртуальные программы, то есть реализуемые онлайн или существующие в цифровом формате», — уточняется в тексте.

Американская сторона предлагает будущим участникам инициативы список тем. Первая — «Безопасность» — предполагает разработку виртуальных/цифровых проектов, «направленных на укрепление сотрудничества Польши и США в области безопасности».

Также в рамках этого направления могут быть представлены проекты, «способствующие повышению общественной осведомлённости» в области безопасности».

Тема «Противодействие дезинформации» предусматривает создание проектов, задача которых будет заключаться в развитии «медиаграмотности и навыков критического мышления», а также в противодействии дезинформации.

Подать заявку на участие в конкурсе могут представители польских и американских неправительственных и некоммерческих организаций, образовательных учреждений и СМИ. При этом уточняется, что предпочтение будет отдано НПО, учреждённым в Польше.

Ранее сообщалось о намерении Госдепа выделить до $60 тыс. на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана.

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