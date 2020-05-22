США займутся обучением преподавателей в сфере СМИ в Грузии

Госдепартамент США намерен выделить до $250 тыс. на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии. Об этом говорится в гранте, с которым ознакомился RT.

«Американские некоммерческие и неправительственные организации, аккредитованные высшие учебные заведения могут подать заявки на реализацию годичного проекта по содействию профессиональному развитию грузинских преподавателей в области СМИ из государственных и частных высших учебных заведений в рамках интенсивной учебной стажировки по программам подготовки специалистов в сфере СМИ и журналистики в американских вузах, а также дополнительного посещения американских медиа-организаций и ассоциаций журналистского образования», — отмечается в описании инициативы.

Грант будет реализован в рамках программы «Укрепление системы образования в области журналистики в Грузии».

Её задача заключается в том числе в поддержке «профессионального развития» преподавателей в области СМИ, улучшении программ обучения журналистике в вузах Грузии «благодаря внедрению лучших американских практик», а также установлении сотрудничества между грузинскими и американскими школами журналистики.

Как объясняют в Госдепе, после распада СССР многие государственные и частные учебные заведения Грузии продолжили применять «устаревшие учебные программы советского образца», в том числе из-за ограниченного доступа к современным методам обучения.

Кроме того, в ведомстве считают, что грузинским преподавателям в области СМИ не хватает ресурсов, углублённых знаний о мультимедийных платформах и «тематических экспертных знаний для обеспечения высококачественной подготовки специалистов в области журналистики».

Получатель гранта должен составить двухнедельные интенсивные программы обучения грузинских преподавателей (до 18 человек) в США. Предлагаются различные тематики курсов, в том числе «планы обучения и методические рекомендации», «онлайн-программы по журналистике и разработка онлайн-курсов», «текущие тренды и актуальные вопросы образования в области журналистики».

Согласно представленным данным, инициатива должна быть реализована в течение одного года, сумма гранта составляет $250 тыс.

Ранее сообщалось о планах Госдепа выделить до $60 тыс. на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана.

Цель американской программы заключалась в том, чтобы «обеспечить граждан страны инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века».