США помогут Балканам в борьбе с «российской дезинформацией»

Госдеп США выделит $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской». С документом ознакомился RT.

Как уточняется в тендерной документации, средства будут выделены через посольство в Приштине на реализацию программы «TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах».

«Цель программы «TechCamp в Косове» — укрепить доверие общественности к свободной прессе и демократическим институтам, помогая участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты», — говорится в тексте.

Мероприятие, как уточняется в документе, будет носить региональный характер. Его «целевая аудитория» — слушатели из частично признанной республики Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении.

В их число, как сообщается, должны входить официальные представители местных правительств, журналисты, а также медиаинфлюенсеры.

Программа состоит их двух компонентов — трёхдневного семинара и последующих мероприятий.

«Компонент 1 предполагает проведение в Пече с 19 по 21 ноября 2020 года трёхдневного семинара с участием как минимум 45 слушателей. Компонент 2 предусматривает ряд последующих мероприятий, в том числе присуждение вспомогательных грантов, а также программу обмена», — отмечается в документе.

Также рассматриваемая программа предполагает достижение в перспективе ряда целей. В качестве одной из них заявлено «противодействие российской дезинформации».

«В течение года как минимум 50% журналистов, прошедших подготовку в рамках программы TechCamp, примут участие в местных или региональных инициативах по укреплению своих журналистских сетей (в том числе той, которая направлена на расследовательскую деятельность в рамках активного противодействия российской дезинформации), а также совместно с влиятельными лицами в медиасреде приступят к проведению мероприятий по борьбе с дезинформацией», — говорится в тексте.

Принять участие в конкурсе на получение гранта могут представители местных некоммерческих и неправительственных организаций, аналитических центров, организаций гражданского общества и образовательных институтов.

Ранее также стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность выделения в течение пяти лет до $5 млн на развитие институтов гражданского общества в Косове.