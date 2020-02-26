США намерены «повысить уровень медиаграмотности» граждан Молдавии

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Ксения Калинкина
Посольство Соединённых Штатов в Кишинёве анонсировало конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, цель будущего проекта заключается в «развитии навыков критического мышления» граждан Молдавии в отношении СМИ.
США намерены «повысить уровень медиаграмотности» граждан Молдавии
  • © DANIEL MIHAILESCU / AFP

Как уточняется, представленная в тексте формулировка «критическое мышление» в отношении СМИ подразумевает в том числе развитие у жителей страны способности отличить достоверную информацию от пропаганды.

«Цель проекта — развитие среди молдаван навыков критического мышления в отношении СМИ и социальных сетей. К подобным навыкам среди прочего относятся: умение отличать информацию от пропаганды, анализировать средства массовой информации и осознанно взаимодействовать с соцсетями», — говорится в тексте.

К участию в тендере по повышению уровня медиаграмотности населения Молдавии приглашаются некоммерческие/негосударственные организации. На реализацию проекта, как предполагается, будет выделено $75 тыс.

«Приветствуются заявки, направленные на содействие гражданам Молдавии в выявлении и отсеивании дезинформации в отношении избирательных кампаний и выборов 2020 года», — уточняется в тексте.

Подчёркивается, что целевая группа проекта — население Молдавии в целом, включая румыно- и русскоговорящих жителей страны.

Ранее Госдеп США анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине. На реализацию проекта планируется выделить $250 тыс.

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