США планируют развивать «культуру демократии» в Армении

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Ксения Калинкина, Юлия Гуреева
Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США планирует выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении. Об этом говорится в документах, опубликованных американским ведомством.
США планируют развивать «культуру демократии» в Армении
  • Reuters

Как отмечается в тексте, с которым ознакомился RT, выделенные американской стороной средства будут направлены на повышение устойчивости населения Армении «к негативному влиянию».

«Цель бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений — продвигать культуру демократии, поддерживая усилия гражданского общества Армении по повышению устойчивости населения к негативному влиянию. Цель данного проекта — развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать её распространение и смягчать её воздействие», — уточняется в документе.

Кроме того, в тексте говорится, что одним из аспектов в рамках программы может стать мониторинг местных СМИ для отслеживания данных, не соответствующих действительности.

В рамках проекта специалисты могут, в частности, заниматься обучением представителей гражданского общества Армении основам информационной безопасности, чтобы те, в свою очередь, могли «защитить себя от нападок и атак в интернете». Также предполагается, что программа будет направлена на «повышение уровня осведомлённости армянской общественности о дезинформации и доступных инструментах борьбы с ней».

В реализации проекта могут принять участие как американские, так и иностранные некоммерческие и неправительственные организации, а также частные или государственные высшие учебные заведения. При этом отмечается, что в некоторых случаях коммерческие организации больше отвечают необходимым требованиям.

В прошлом году сообщалось, что Госдеп США займётся повышением «медийной грамотности» в Прибалтийских странах — на эти цели из американского бюджета было выделено $1,5 млн.

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