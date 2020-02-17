США намерены обучить украинских «лидеров мнений» для борьбы с «российской дезинформацией»
- Reuters
«Занятия будут проходить в помещениях культурного центра «Американский дом в Киеве» и на связанных с ним площадках», — говорится в документе.
На реализацию проекта, как указано в описании гранта, планируется выделить $250 тыс.
Цель запланированных мероприятий заключается в передаче технических навыков и умений по производству медиаконтента гражданам, которые обладают знаниями, «необходимыми для противодействия российским дезинформационным нарративам».
«Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть «Американские пространства», — уточняется в тексте.
Отмечается, что в проекте могут принять участие государственные или частные некоммерческие организации.
Ранее сообщалось, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США планирует выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении.