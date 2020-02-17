США намерены обучить украинских «лидеров мнений» для борьбы с «российской дезинформацией»

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдеп США анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине. Потенциальные партнёры должны будут подготовить и провести серию обучающих мероприятий для заранее выбранных граждан, чтобы те могли успешно противостоять «российской дезинформации». Об этом говорится в описании соответствующей инициативы, с которым ознакомился RT.
США намерены обучить украинских «лидеров мнений» для борьбы с «российской дезинформацией»
  • Reuters

«Занятия будут проходить в помещениях культурного центра «Американский дом в Киеве» и на связанных с ним площадках», — говорится в документе.

На реализацию проекта, как указано в описании гранта, планируется выделить $250 тыс.

Цель запланированных мероприятий заключается в передаче технических навыков и умений по производству медиаконтента гражданам, которые обладают знаниями, «необходимыми для противодействия российским дезинформационным нарративам».

«Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть «Американские пространства», — уточняется в тексте.

Отмечается, что в проекте могут принять участие государственные или частные некоммерческие организации.

Ранее сообщалось, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США планирует выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить