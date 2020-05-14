США помогут жителям Казахстана распознавать «фейковые» новости

Госдепартамент США намерен выделить до $60 тыс. на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Цель американской программы заключается в том, чтобы «обеспечить граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века».

Как отмечается в тексте документа, слушатели узнают, «как отличать настоящие новости от фейковых». Кроме того, их научат обращаться с традиционными и социальными медиа.

Право подать заявку на участие в конкурсе имеют учреждённые в Соединённых Штатах или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт.

Претендент, который выиграет тендер на реализацию программы, должен будет принять участие в отборе преподавателей. Кроме того, в его обязанности войдёт ведение базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе на Facebook».

Ранее сообщалось о намерении США оказать содействие Молдавии в вопросе реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» жителей страны.

Цель проекта заключалась в «развитии навыков критического мышления» молдаван в отношении СМИ.