Джабаров оценил идею США «повысить уровень медиаграмотности» в Молдавии

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT планы посольства Соединённых Штатов в Кишинёве провести конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.
Джабаров оценил идею США «повысить уровень медиаграмотности» в Молдавии
  • Владимир Джабаров
  • © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Американцы прекрасно понимают, что сейчас именно СМИ во многом определяют настрой народа и активно влияют на политические процессы. Именно поэтому они уделяют огромное внимание данному аспекту. Это некий элемент давления и пропаганды американских ценностей», — сказал он.

Джабаров обратил внимание, что «американцы используют СМИ исключительно в целях продвижения своих идей, решают вопросы пропагандистского характера».

Ранее посольство Соединённых Штатов в Кишинёве анонсировало конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.

Цель будущего проекта заключается в «развитии навыков критического мышления» граждан Молдавии в отношении СМИ.

Подробнее — в материале RT.

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