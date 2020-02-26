Джабаров оценил идею США «повысить уровень медиаграмотности» в Молдавии
- Владимир Джабаров
- © Владимир Федоренко/РИА Новости
«Американцы прекрасно понимают, что сейчас именно СМИ во многом определяют настрой народа и активно влияют на политические процессы. Именно поэтому они уделяют огромное внимание данному аспекту. Это некий элемент давления и пропаганды американских ценностей», — сказал он.
Джабаров обратил внимание, что «американцы используют СМИ исключительно в целях продвижения своих идей, решают вопросы пропагандистского характера».
Ранее посольство Соединённых Штатов в Кишинёве анонсировало конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.
Цель будущего проекта заключается в «развитии навыков критического мышления» граждан Молдавии в отношении СМИ.
Подробнее — в материале RT.