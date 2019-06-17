«Раздражающий фактор»: американских военных в Польше разместят в шести локациях

Варшава разместит на своей территории военное командование, которому будут подчиняться Вооружённые силы США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что американские войска в Польше распределят в шести пунктах, чтобы «усилить оборону восточных рубежей страны». Ранее в американских СМИ сообщили, что новая инфраструктура в Польше позволит Вашингтону в случае необходимости развернуть в регионе значительную войсковую группировку. Как полагают эксперты, Варшава стремится получить особый статус в Европе за счёт выстраивания отношений с США и эксплуатации мифа о российской угрозе.

На территории Польши разместится командование США, «которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО», заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио».

Он отметил, что американские войска на территории Польши будут базироваться в шести разных пунктах. Конкретные места определит соглашение сторон, но, по словам польского министра, важно усилить оборону восточных регионов государства.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг нашей страны, чтобы отпугивать возможного агрессора», — цитирует Блащака РИА Новости.

По мнению польского министра обороны, размещение в Польше американских войск существенно усилит безопасность страны.

«Это несомненный успех. Присутствие американских войск в Польше отпугивает возможного противника. Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт», — заявил чиновник.

Новые детали

Как отмечают эксперты, заявления польского министра обороны являются детализацией документа, подписанного руководством Польши и США на прошлой неделе.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

12 июня президент Польши Анджей Дуда находился с визитом в Вашингтоне. Он и его американский коллега Дональд Трамп завизировали декларацию о военном сотрудничестве. Лидеры двух стран договорились разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper и увеличить американский военный контингент в стране с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек. При этом всю инфраструктуру для американских военных взялась подготовить польская сторона. Также Варшава выразила желание закупить до 35 истребителей пятого поколения F-35.

Также по теме «Максимально приблизиться к России»: зачем НАТО строит склад американской военной техники в Польше По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страны альянса намерены вложить $260 млн в строительство склада американской...

МИД России, реагируя на эти новости, отметил, что новые соглашения между США и Польшей противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО 1997 года. Согласно документу, Североатлантический альянс отказывался от размещения «существенных боевых сил» на территории новых государств-членов, в число которых входит и Польша.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Россия отреагирует на решение США усилить своё присутствие в Польше.

«Российская реакция военного характера последует», — подчеркнул сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Варшава использует миф о российской военной угрозе в своих целях.

«За этим нет никакой реальной угрозы со стороны России, но на Западе есть вскармливание идеи этой угрозы», — подчеркнул Косачёв.

Как считает доцент МГИМО Кирилл Коктыш, для Варшавы демонстрация максимальной лояльности США — традиционный способ привлечения ресурсов.

«Если Польша была готова заплатить Трампу $2 млрд, чтобы тот построил Форт Трамп, то явно они рассчитывают получить ещё больше ресурсов», — напоминает эксперт.

Ранее польское руководство выступало с идеей строительства в стране за свой счёт постоянной американской военной базы, которую оно намеревалось назвать в честь действующего президента США.

«Для Польши критически важно добиться статуса союзника номер один США не в рамках НАТО, а именно на двусторонней основе, чтобы это использовать для повышения своего статуса и влияния в Восточной Европе», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

По словам аналитика, Соединённые Штаты не всегда поддерживают польские инициативы. Так, несмотря на старания Варшавы, ей пока не удалось продавить согласие Вашингтона на создание постоянной военной базы в Польше. В подписанном 12 июня президентами совместном заявлении речь идёт об увеличении сил США, размещённых в этой стране на ротационной основе.

«В Польше вполне понимают, что никакой агрессии со стороны России ждать не стоит, — заявил в беседе с RT эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский. — Однако военную сферу пытаются использовать для построения особых двусторонних отношений с США».

Инфраструктура для развёртывания

В совместной декларации Анджея Дуды и Дональда Трампа, текст которой размещён на сайте канцелярии президента Польши, отмечается, что на территории восточноевропейской страны будет создана инфраструктура, необходимая для поддержки бронетанковой бригады, бригады армейской авиации и батальона тылового обеспечения боевых действий.

Также по теме «Отчаянная торговля русофобией»: зачем Польша усиливает противотанковую оборону на границе с Россией и Белоруссией Польша наращивает численность группировки противотанковой артиллерии около границ России и Белоруссии за счёт восстановления 14-го...

В Польше появится также авиабаза, главной задачей которой будет переброска американской военной техники и военнослужащих, совместный центр боевой подготовки американских и польских военных, группа тылового обеспечения и инфраструктура для американских сил специальных операций.

Как подчёркивает американский портал Breaking Defense, специализирующийся на освещении вопросов национальной обороны, соглашение с Польшей не только увеличивает численность американского военного контингента в этой стране до 5,5 тыс. человек, но и «создаёт материально-техническую основу для быстрого развёртывания тяжёлой бронетанковой дивизии (порядка 12—20 тыс. человек) в случае кризиса или масштабных учений».

«Это угроза России, но только в случае начала полномасштабной войны между нашей страной и НАТО. Если же такой войны не будет, то, в принципе, некоторые усиления американского присутствия в Польше никак принципиально на расстановку сил не влияют», — прокомментировал американские военные планы в Польше Олег Неменский.

Американские военные на учениях в Польше

Reuters

© Kacper Pempel

По словам Ивана Коновалова, «размещение на территории Польши дополнительного военного контингента США не угрожает России».

Как отмечает политолог, наша страна последовательно укрепляет обороноспособность своих вооружённых сил на западном направлении, готовясь парировать возможные угрозы.

«Скорее, это раздражающий фактор близ наших границ», — подчеркнул эксперт.