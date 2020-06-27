Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
  • © REUTERS/Annegret Hilse

«Мы выросли с определённым знанием того, что Соединённые Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьёз задуматься над этим», — заметила канцлер ФРГ.

В то же время Меркель выразила надежду на сохранение сотрудничества с США и НАТО в сфере обороны. 

«Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», — отметила она.

Ранее Bloomberg писало, что Германия готовит меры на случай новых санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщала, что Меркель и американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить