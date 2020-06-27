Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.

«Мы выросли с определённым знанием того, что Соединённые Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьёз задуматься над этим», — заметила канцлер ФРГ.

В то же время Меркель выразила надежду на сохранение сотрудничества с США и НАТО в сфере обороны.

«Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», — отметила она.

Ранее Bloomberg писало, что Германия готовит меры на случай новых санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщала, что Меркель и американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам «Северного потока — 2».