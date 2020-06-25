Bloomberg: Германия готовит ответные меры на случай санкций США
- Reuters
Как пишет агентство, ссылаясь на двух немецких чиновников, правительство Ангелы Меркель рассматривает возможность скоординированных действий Евросоюза.
Минэкономики Германии, как отмечается, в документе указывает, что расширение санкций США может ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также госслужбам.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении проекта. Как заявлялось, он нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.
Позднее в бундестаге призвали вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».
Кроме того, там отмечали, что ФРГ может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект.