Bloomberg: Германия готовит ответные меры на случай санкций США

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Германия готовит меры на случай, если США введут новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Bloomberg: Германия готовит ответные меры на случай санкций США
  • Reuters

Как пишет агентство, ссылаясь на двух немецких чиновников, правительство Ангелы Меркель рассматривает возможность скоординированных действий Евросоюза.

Минэкономики Германии, как отмечается, в документе указывает, что расширение санкций США может ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также госслужбам.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении проекта. Как заявлялось, он нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.

Позднее в бундестаге призвали вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2».

Кроме того, там отмечали, что ФРГ может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект. 

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