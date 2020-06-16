В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

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Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Эрнста.

Как считает политик, нужно «перестать лепетать в ответ и закидывать их «ватными шариками».

«Санкции — это плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ... Мы должны также задуматься о введении санкций против сенаторов, инициирующих санкции, которые занимаются этим», — заявил он.

Эрнст отметил, что в комитете бундестага по энергетике явное большинство «выступает за продолжение строительства этого трубопровода».

«Есть возражения у «Зелёных», которые приводят экологические аргументы. Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до «Зелёных», которое заявляет, что эти санкции неприемлемы и от них нужно защищаться», — сказал он.

Германия должна использовать своё председательство в Совете ЕС и провести обсуждения о том, «являемся ли мы штатом США, сателлитом США», указал парламентарий.

Ранее Эрнст заявил, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2».

В начале июня в сенат США был внесён законопроект о санкциях в отношении проекта, который, по словам сенатора Джона Барассо, нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.

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