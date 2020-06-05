В ФРГ предложили ответ на санкции США против «Северного потока — 2»

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Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
В ФРГ предложили ответ на санкции США против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Если это (поведение США в отношении проекта. — RT) наконец не прекратится, мы должны обдумать серьёзные меры, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — заявил парламентарий.

Таким образом, как отмечается, он ответил на вопрос о законопроекте по санкциям против «Северного потока — 2».

По его словам, поведение американской стороны в отношении газопровода больше не следует понимать как дружеский акт, это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. 

Ранее в сенат США был внесён законопроект о санкциях в отношении проекта, который, по словам сенатора Джона Барассо, нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.

В Госдуме, комментируя внесение законопроекта, отметили, что попытки США влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект.

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