В Госдуме оценили подготовку США санкций по «Северному потоку — 2»

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT внесение в сенат США законопроекта о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили подготовку США санкций по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Ананских объяснил, что подобная внешняя политика США противоречит законам рыночной экономики.

«США не имеют никакого отношения к этому договору… Они (США. — RT) пропагандируют демократию и рыночные отношения… В данной ситуации мы видим совершенно противоположное: идёт война с рыночными отношениями… Надо понять, что рынок многогранен и в нём должны действовать рыночные отношения, которые отцы-основатели США ставили во главу угла», — заявил депутат.

По мнению парламентария, попытки США влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект.

«Чем больше США пытаются на что-то влиять, тем меньше другие страны хотят работать в долларах, что мы сейчас и видим. Эта тенденция будет и дальше расти по мере того, как США будут продолжать оказывать влияние там, где они не являются стороной договора», — считает Ананских.

Ранее группа американских сенаторов внесла в сенат США законопроект об уточнении и расширении санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2».

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