Bloomberg узнал о подготовке санкций против «Северного потока — 2»

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В США готовится законопроект о расширении санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg.
Bloomberg узнал о подготовке санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

По его данным, новые санкции должны затронуть компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих с проектом.

Также приводится заявление сенатора Теда Круза — одного из авторов законопроекта. По его словам, «Северный поток — 2» представляет «критическую угрозу национальной безопасности» США.

Ранее, как писала газета Handelsblatt, американский посол Ричард Гренелл, позднее ушедший в отставку, допустил, что, несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций против «Северного потока — 2» может быть быстрым

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность остановки реализации проекта Соединёнными Штатами. 

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