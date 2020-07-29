Исторические манёвры: почему Румыния меняет дату празднования Дня Победы на 8 мая
- День победы в Румынии
- AFP
- © DANIEL MIHAILESCU
Верхняя палата парламента Румынии 27 июля одобрила проект закона, согласно которому празднование Дня Победы переносится с 9 на 8 мая по западному образцу. Официальное название праздника изменяется на «День победы коалиции Объединённых Наций во Второй мировой войне».
Румынское новостное агентство Agerpres приводит заявление инициатора законопроекта, депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, в котором тот называет празднование Дня Победы 9 мая «исторической двусмысленностью».
В качестве обоснования смены даты праздника приводится факт подписания Германией акта о безусловной капитуляции, которое прошло 7 мая 1945 года во Франции, после чего боевые действия были прекращены 8 мая.
«С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днём Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днём победы, — это 8 мая 1945 года», — передают слова депутата румынские СМИ.
Раецки отмечает, что такие западные государства, как США, Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, Норвегия, страны Балтии, Германия, празднуют День Победы 8 мая.
Теперь законопроект должен пройти одобрение нижней палаты.
Стоит отметить, что после взятия советскими войсками Берлина было подписано два акта о капитуляции Германии.
Первый акт был подписан 7 мая 1945 года во французском Реймсе начальником оперативного штаба Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодлем и военачальниками союзников. Документ не соответствовал требованиям, ранее согласованным руководством Антигитлеровской коалиции. На подписании присутствовал лишь один представитель Советского Союза — генерал-майор Иван Суслопаров, который поставил на документе свою подпись от имени Москвы, не имея на то полномочий. Документ вступал в силу 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 мск). Именно к этому акту апеллируют румынские парламентарии.
Иосиф Сталин настоял на том, что окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии должен быть подписан в Берлине верховным командованием всех стран (включая верховное командование германских войск). Акт, оформленный в Реймсе, был назван предварительным протоколом капитуляции.
Подписание второго акта состоялось в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте. От верховного командования советских войск его подписал маршал Георгий Жуков и от верховного командования экспедиционных сил западных союзников — маршал Артур Теддер. В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латтр де Тассиньи (Франция).
В 00:43 мск 9 мая 1945 года подписание акта официально завершилось. 9 мая 1945 года в 02:10 Совинформбюро сообщило о капитуляции Германии. В послевоенные годы Советский Союз и страны Варшавского блока, куда вошла и Румыния, праздновали День Победы 9 мая.
Меняя теперь дату праздника, Румыния пытается самоутвердиться как антироссийская страна, пояснил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.
«Вообще странно, что Румыния празднует День Победы, учитывая, что на сторону антигитлеровской коалиции она переметнулась в 1944 году, а до этого была союзницей Германии. Поэтому лучше бы ей сделать 8 и 9 мая рабочими днями», — отметил Трухачёв.
В свою очередь, эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская полагает, чтоу Бухареста не получится порвать с исторически верной интерпретацией Второй мировой, как сейчас делают Польша, Украина и ряд других западных стран, и отрицать освобождение Восточной Европы советскими войсками.
«Румыния тут не очень вписывается в общую канву, потому что она была долгое время союзником Гитлера», — подчеркнула Оксана Петровская.
Исторические реалии
Напомним, что большую часть Второй мировой войны Румыния и её вооружённые силы воевали на стороне нацистов. Диктатор Ион Антонеску в 1940 году при поддержке фашистской «Железной гвардии» сверг монарха Кароля II, а 22 июня 1941 одновременно с нападением на СССР вступил в войну на стороне Третьего рейха.
Германия передала под управление румынских оккупантов Бессарабию и так называемую Транснистрию — территорию между реками Днестр и Буг, которые, по словам Антонеску, были якобы заселены «обрусевшими румынами».
- Ион Антонеску
- globallookpress.com
- © Scherl
Румыния установила на этой территории жестокий оккупационный режим, в результате действий которого погибли не менее 200 тыс. местных жителей.
Также по приказу Антонеску в построенные годы на территории Транснистрии концлагеря свозились евреи со всех подконтрольных диктатору регионов. За время оккупации там были уничтожены около 250—270 тыс. евреев.
Кроме того, румынские войска принимали участие в боях на стороне вермахта — в боях под Уманью, захвате Крыма и осаде Севастополя. Также нацистское командование задействовало румынские войска в боях под Харьковом, на Дону, Волге и Северном Кавказе.
Осенью 1942 года 3-я и 4-я румынские армии были брошены под Сталинград, где их потери составили свыше 150 тыс. человек.
Впоследствии румынские войска были выбиты с оккупированных территорий в ходе контр-наступления Красной армии. Советские войска вошли в Румынию в августе 1944 года. Тогда же король Михай I произвёл в стране переворот и арестовал диктатора Антонеску, после чего Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции.
Декомуннизация и даты
После смещения коммунистических режимов, распада СССР и упразднения Варшавского договора многие страны Центральной и Восточной Европы начали изменять даты Дня Победы на 8 мая, чтобы больше соответствовать западным стандартам. В 1989 году это сделала Польша. В Чехии в начале 1990-х автором данной инициативы был Милош Земан, впоследствии ставший президентом страны. Процесс приобрёл системный характер по мере вступления всё новых стран в ЕС или блок НАТО, отмечают эксперты.
На Украине праздник был разведён на два дня — День памяти и примирения 8 мая и День Победы 9 мая. При этом из-за принятого в стране закона о декоммунизации 9 мая запрещается демонстрировать какую-либо символику, традиционно связанную с Днём Победы.
- День победы в Румынии
- AFP
- © Bogdan Cristel
Оксана Петровская считает, что Румыния, отказываясь от празднования 9 Мая, таким образом формирует свою новую общеевропейскую идентичность и хочет доказать, что является европейской страной.
«В Европе празднуется именно 8-го, а не 9 мая. Страны Восточной Европы, будучи в социалистическом блоке, праздновали всегда 9 мая, это не оспаривалось никогда. Теперь начинают переходить в другой лагерь и показывать свою союзническую преданность. Раньше у власти в Румынии были социалисты (в октябре 2019 года, после ухода в отставку правительства социал-демократов, президент Клаус Йоханнис назначил премьер-министром главу национальной либеральной партии Людовика Орбана. — RT) и эти вещи для них имели значение, они не хотели рвать с традицией Дня Победы. А нынешняя либеральная власть этим не дорожит и может позволить себе такой общеевропейский крен», — отметила историк.
Вадим Трухачёв считает, что, отказываясь от празднования Дня Победы 9 мая, бывшие страны Варшавского блока таким образом «присягают» на верность евроатлантической модели.
«С помощью отрицания советского периода они пытаются самоутвердиться и показать, что они порвали с прошлым, и за счёт этого получить какие-то дивиденды. Поскольку сейчас денег у ЕС на всех не хватает, надо показать, какие они правильные евроатлантисты, чтобы их отметили. Тем более Румыния — одна из беднейших стран ЕС и получает большое количество дотаций», — заключил эксперт.
- Безоговорочная капитуляция: почему Запад не может простить Красной армии взятие Берлина
- Великая победа над планом «Барбаросса»: 75 лет окончанию битвы за Москву
- «Спасение целого народа»: как Красная армия освободила Украину от нацистов
- «Сила, мужество и стойкость»: 75 лет со дня освобождения Будапешта