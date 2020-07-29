Исторические манёвры: почему Румыния меняет дату празднования Дня Победы на 8 мая

Румынские парламентарии одобрили закон об объявлении 8 мая «Днём победы коалиции Объединённых Наций во Второй мировой войне». Советскую традицию празднования Дня Победы 9 мая инициаторы законопроекта назвали «исторической двусмысленностью». Эксперты считают подобный шаг попыткой «присягнуть» на верность евроатлантической модели.

Верхняя палата парламента Румынии 27 июля одобрила проект закона, согласно которому празднование Дня Победы переносится с 9 на 8 мая по западному образцу. Официальное название праздника изменяется на «День победы коалиции Объединённых Наций во Второй мировой войне».

Румынское новостное агентство Agerpres приводит заявление инициатора законопроекта, депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, в котором тот называет празднование Дня Победы 9 мая «исторической двусмысленностью».

В качестве обоснования смены даты праздника приводится факт подписания Германией акта о безусловной капитуляции, которое прошло 7 мая 1945 года во Франции, после чего боевые действия были прекращены 8 мая.

«С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днём Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днём победы, — это 8 мая 1945 года», — передают слова депутата румынские СМИ.

Раецки отмечает, что такие западные государства, как США, Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, Норвегия, страны Балтии, Германия, празднуют День Победы 8 мая.

Теперь законопроект должен пройти одобрение нижней палаты.

Стоит отметить, что после взятия советскими войсками Берлина было подписано два акта о капитуляции Германии.

Первый акт был подписан 7 мая 1945 года во французском Реймсе начальником оперативного штаба Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодлем и военачальниками союзников. Документ не соответствовал требованиям, ранее согласованным руководством Антигитлеровской коалиции. На подписании присутствовал лишь один представитель Советского Союза — генерал-майор Иван Суслопаров, который поставил на документе свою подпись от имени Москвы, не имея на то полномочий. Документ вступал в силу 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 мск). Именно к этому акту апеллируют румынские парламентарии.

Также по теме Бухарестско-Арадская операция: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Румынии советскими войсками К 75-летию освобождения Бухареста советскими войсками Министерство обороны России представило ряд архивных исторических материалов. В...

Иосиф Сталин настоял на том, что окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии должен быть подписан в Берлине верховным командованием всех стран (включая верховное командование германских войск). Акт, оформленный в Реймсе, был назван предварительным протоколом капитуляции.

Подписание второго акта состоялось в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте. От верховного командования советских войск его подписал маршал Георгий Жуков и от верховного командования экспедиционных сил западных союзников — маршал Артур Теддер. В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латтр де Тассиньи (Франция).

В 00:43 мск 9 мая 1945 года подписание акта официально завершилось. 9 мая 1945 года в 02:10 Совинформбюро сообщило о капитуляции Германии. В послевоенные годы Советский Союз и страны Варшавского блока, куда вошла и Румыния, праздновали День Победы 9 мая.

Меняя теперь дату праздника, Румыния пытается самоутвердиться как антироссийская страна, пояснил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Вообще странно, что Румыния празднует День Победы, учитывая, что на сторону антигитлеровской коалиции она переметнулась в 1944 году, а до этого была союзницей Германии. Поэтому лучше бы ей сделать 8 и 9 мая рабочими днями», — отметил Трухачёв.

В свою очередь, эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская полагает, чтоу Бухареста не получится порвать с исторически верной интерпретацией Второй мировой, как сейчас делают Польша, Украина и ряд других западных стран, и отрицать освобождение Восточной Европы советскими войсками.

«Румыния тут не очень вписывается в общую канву, потому что она была долгое время союзником Гитлера», — подчеркнула Оксана Петровская.

Исторические реалии

Напомним, что большую часть Второй мировой войны Румыния и её вооружённые силы воевали на стороне нацистов. Диктатор Ион Антонеску в 1940 году при поддержке фашистской «Железной гвардии» сверг монарха Кароля II, а 22 июня 1941 одновременно с нападением на СССР вступил в войну на стороне Третьего рейха.

Германия передала под управление румынских оккупантов Бессарабию и так называемую Транснистрию — территорию между реками Днестр и Буг, которые, по словам Антонеску, были якобы заселены «обрусевшими румынами».

Ион Антонеску

globallookpress.com

© Scherl

Румыния установила на этой территории жестокий оккупационный режим, в результате действий которого погибли не менее 200 тыс. местных жителей.

Также по приказу Антонеску в построенные годы на территории Транснистрии концлагеря свозились евреи со всех подконтрольных диктатору регионов. За время оккупации там были уничтожены около 250—270 тыс. евреев.

Кроме того, румынские войска принимали участие в боях на стороне вермахта — в боях под Уманью, захвате Крыма и осаде Севастополя. Также нацистское командование задействовало румынские войска в боях под Харьковом, на Дону, Волге и Северном Кавказе.

Осенью 1942 года 3-я и 4-я румынские армии были брошены под Сталинград, где их потери составили свыше 150 тыс. человек.

Впоследствии румынские войска были выбиты с оккупированных территорий в ходе контр-наступления Красной армии. Советские войска вошли в Румынию в августе 1944 года. Тогда же король Михай I произвёл в стране переворот и арестовал диктатора Антонеску, после чего Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Декомуннизация и даты

После смещения коммунистических режимов, распада СССР и упразднения Варшавского договора многие страны Центральной и Восточной Европы начали изменять даты Дня Победы на 8 мая, чтобы больше соответствовать западным стандартам. В 1989 году это сделала Польша. В Чехии в начале 1990-х автором данной инициативы был Милош Земан, впоследствии ставший президентом страны. Процесс приобрёл системный характер по мере вступления всё новых стран в ЕС или блок НАТО, отмечают эксперты.

На Украине праздник был разведён на два дня — День памяти и примирения 8 мая и День Победы 9 мая. При этом из-за принятого в стране закона о декоммунизации 9 мая запрещается демонстрировать какую-либо символику, традиционно связанную с Днём Победы.

День победы в Румынии

AFP

© Bogdan Cristel

Оксана Петровская считает, что Румыния, отказываясь от празднования 9 Мая, таким образом формирует свою новую общеевропейскую идентичность и хочет доказать, что является европейской страной.

«В Европе празднуется именно 8-го, а не 9 мая. Страны Восточной Европы, будучи в социалистическом блоке, праздновали всегда 9 мая, это не оспаривалось никогда. Теперь начинают переходить в другой лагерь и показывать свою союзническую преданность. Раньше у власти в Румынии были социалисты (в октябре 2019 года, после ухода в отставку правительства социал-демократов, президент Клаус Йоханнис назначил премьер-министром главу национальной либеральной партии Людовика Орбана. — RT) и эти вещи для них имели значение, они не хотели рвать с традицией Дня Победы. А нынешняя либеральная власть этим не дорожит и может позволить себе такой общеевропейский крен», — отметила историк.

Вадим Трухачёв считает, что, отказываясь от празднования Дня Победы 9 мая, бывшие страны Варшавского блока таким образом «присягают» на верность евроатлантической модели.