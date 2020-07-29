Исторические манёвры: почему Румыния меняет дату празднования Дня Победы на 8 мая

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Александр Карпов, Максим Лобанов
Румынские парламентарии одобрили закон об объявлении 8 мая «Днём победы коалиции Объединённых Наций во Второй мировой войне». Советскую традицию празднования Дня Победы 9 мая инициаторы законопроекта назвали «исторической двусмысленностью». Эксперты считают подобный шаг попыткой «присягнуть» на верность евроатлантической модели.
Исторические манёвры: почему Румыния меняет дату празднования Дня Победы на 8 мая
  • День победы в Румынии
  • AFP
  • © DANIEL MIHAILESCU

Верхняя палата парламента Румынии 27 июля одобрила проект закона, согласно которому празднование Дня Победы переносится с 9 на 8 мая по западному образцу. Официальное название праздника изменяется на «День победы коалиции Объединённых Наций во Второй мировой войне».

Румынское новостное агентство Agerpres приводит заявление инициатора законопроекта, депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, в котором тот называет празднование Дня Победы 9 мая «исторической двусмысленностью». 

В качестве обоснования смены даты праздника приводится факт подписания Германией акта о безусловной капитуляции, которое прошло 7 мая 1945 года во Франции, после чего боевые действия были прекращены 8 мая.

«С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днём Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днём победы, — это 8 мая 1945 года», — передают слова депутата румынские СМИ.

Раецки отмечает, что такие западные государства, как США, Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, Норвегия, страны Балтии, Германия, празднуют День Победы 8 мая. 

Теперь законопроект должен пройти одобрение нижней палаты.

Стоит отметить, что после взятия советскими войсками Берлина было подписано два акта о капитуляции Германии. 

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Первый акт был подписан 7 мая 1945 года во французском Реймсе начальником оперативного штаба Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодлем и военачальниками союзников. Документ не соответствовал требованиям, ранее согласованным руководством Антигитлеровской коалиции. На подписании присутствовал лишь один представитель Советского Союза — генерал-майор Иван Суслопаров, который поставил на документе свою подпись от имени Москвы, не имея на то полномочий. Документ вступал в силу 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 мск). Именно к этому акту апеллируют румынские парламентарии. 

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Иосиф Сталин настоял на том, что окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии должен быть подписан в Берлине верховным командованием всех стран (включая верховное командование германских войск). Акт, оформленный в Реймсе, был назван предварительным протоколом капитуляции.

Подписание второго акта состоялось в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте. От верховного командования советских войск его подписал маршал Георгий Жуков и от верховного командования экспедиционных сил западных союзников — маршал Артур Теддер. В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латтр де Тассиньи (Франция). 

В 00:43 мск 9 мая 1945 года подписание акта официально завершилось. 9 мая 1945 года в 02:10 Совинформбюро сообщило о капитуляции Германии. В послевоенные годы Советский Союз и страны Варшавского блока, куда вошла и Румыния, праздновали День Победы 9 мая.

Меняя теперь дату праздника, Румыния пытается самоутвердиться как антироссийская страна, пояснил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Вообще странно, что Румыния празднует День Победы, учитывая, что на сторону антигитлеровской коалиции она переметнулась в 1944 году, а до этого была союзницей Германии. Поэтому лучше бы ей сделать 8 и 9 мая рабочими днями», — отметил Трухачёв.

В свою очередь, эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская полагает, чтоу Бухареста не получится порвать с исторически верной интерпретацией Второй мировой, как сейчас делают Польша, Украина и ряд других западных стран, и отрицать освобождение Восточной Европы советскими войсками.

«Румыния тут не очень вписывается в общую канву, потому что она была долгое время союзником Гитлера», — подчеркнула Оксана Петровская.

Исторические реалии

Напомним, что большую часть Второй мировой войны Румыния и её вооружённые силы воевали на стороне нацистов. Диктатор Ион Антонеску в 1940 году при поддержке фашистской «Железной гвардии» сверг монарха Кароля II, а 22 июня 1941 одновременно с нападением на СССР вступил в войну на стороне Третьего рейха.

Германия передала под управление румынских оккупантов Бессарабию и так называемую Транснистрию — территорию между реками Днестр и Буг, которые, по словам Антонеску, были якобы заселены «обрусевшими румынами».

  • Ион Антонеску
  • globallookpress.com
  • © Scherl

Румыния установила на этой территории жестокий оккупационный режим, в результате действий которого погибли не менее 200 тыс. местных жителей.

Также по приказу Антонеску в построенные годы на территории Транснистрии концлагеря свозились евреи со всех подконтрольных диктатору регионов. За время оккупации там были уничтожены около 250—270 тыс. евреев.

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Кроме того, румынские войска принимали участие в боях на стороне вермахта — в боях под Уманью, захвате Крыма и осаде Севастополя. Также нацистское командование задействовало румынские войска в боях под Харьковом, на Дону, Волге и Северном Кавказе.

Осенью 1942 года 3-я и 4-я румынские армии были брошены под Сталинград, где их потери составили свыше 150 тыс. человек.

Впоследствии румынские войска были выбиты с оккупированных территорий в ходе контр-наступления Красной армии. Советские войска вошли в Румынию в августе 1944 года. Тогда же король Михай I произвёл в стране переворот и арестовал диктатора Антонеску, после чего Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Декомуннизация и даты

После смещения коммунистических режимов, распада СССР и упразднения Варшавского договора многие страны Центральной и Восточной Европы начали изменять даты Дня Победы на 8 мая, чтобы больше соответствовать западным стандартам. В 1989 году это сделала Польша. В Чехии в начале 1990-х автором данной инициативы был Милош Земан, впоследствии ставший президентом страны. Процесс приобрёл системный характер по мере вступления всё новых стран в ЕС или блок НАТО, отмечают эксперты.

На Украине праздник был разведён на два дня — День памяти и примирения 8 мая и День Победы 9 мая. При этом из-за принятого в стране закона о декоммунизации 9 мая запрещается демонстрировать какую-либо символику, традиционно связанную с Днём Победы.

  • День победы в Румынии
  • AFP
  • © Bogdan Cristel

Оксана Петровская считает, что Румыния, отказываясь от празднования 9 Мая, таким образом формирует свою новую общеевропейскую идентичность и хочет доказать, что является европейской страной.

«В Европе празднуется именно 8-го, а не 9 мая. Страны Восточной Европы, будучи в социалистическом блоке, праздновали всегда 9 мая, это не оспаривалось никогда. Теперь начинают переходить в другой лагерь и показывать свою союзническую преданность. Раньше у власти в Румынии были социалисты (в октябре 2019 года, после ухода в отставку правительства социал-демократов, президент Клаус Йоханнис назначил премьер-министром главу национальной либеральной партии Людовика Орбана. — RT) и эти вещи для них имели значение, они не хотели рвать с традицией Дня Победы. А нынешняя либеральная власть этим не дорожит и может позволить себе такой общеевропейский крен», — отметила историк.

Вадим Трухачёв считает, что, отказываясь от празднования Дня Победы 9 мая, бывшие страны Варшавского блока таким образом «присягают» на верность евроатлантической модели.

«С помощью отрицания советского периода они пытаются самоутвердиться и показать, что они порвали с прошлым, и за счёт этого получить какие-то дивиденды. Поскольку сейчас денег у ЕС на всех не хватает, надо показать, какие они правильные евроатлантисты, чтобы их отметили. Тем более Румыния — одна из беднейших стран ЕС и получает большое количество дотаций», — заключил эксперт.

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