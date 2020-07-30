«Укрепление НАТО и сдерживание России»: как США будут выводить войска из Германии

США выведут из Германии 11,9 тыс. военных, из которых около 5,6 тыс. будут передислоцированы в страны НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, ряд подразделений на ротационной основе будет размещаться на восточном фланге НАТО и у Чёрного моря. Кроме того, из Германии будет выведен штаб европейского командования EUCOM. Эксперты отмечают, что таким образом Вашингтон оказывает давление на Берлин и в то же время стягивает всё больше сил к западным рубежам России.

Соединённые Штаты сократят своё военное присутствие в Германии, выведя из страны 11,9 тыс. военнослужащих. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Действующий план Европейского командования вооружённых сил США предполагает вывод из Германии приблизительно 11,9 тыс. военнослужащих и сокращение контингента с порядка 36 тыс. до 24 тыс. человек. Это будет сделано таким образом, чтобы способствовать укреплению НАТО и сдерживанию России, а также соответствовать другим изложенным мной принципам», — сообщил глава американского военного ведомства во время пресс-конференции.

Согласно планам Европейского командования вооружённых сил США в Европе (EUCOM), из 11,9 тыс. военных около 5,6 тыс. будут передислоцированы в различные страны НАТО, а 6,4 тыс. вернутся в США, но будут периодически дислоцироваться в Европе на ротационной основе.

Ряд подразделений, по словам Эспера, будет передислоцирован в том числе с целью «сдерживания России». Кроме того, глава Пентагона добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© Greg Nash/Pool

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, Марк Эспер озвучил истинное предназначение НАТО — сдерживание России.

«Когда Эспер говорит, что войска из Германии будут частично выведены, но их часть будет передислоцирована в ближайшие страны, это означает, что США не хотят ослаблять военное давление на Россию. Также это ещё раз подтверждает, что с военной точки зрения США считают Россию своим противником», — подчеркнул эксперт.

Штабные манёвры

Из Германии также будет выведен штаб европейского командования EUCOM. Об этом сообщил Верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, также принимавший участие в пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, штаб европейского командования, который сейчас находится в Штутгарте (Германия), будет перемещён в Монс (Бельгия). Как отметил генерал Уолтерс, это делается для слияния со штабом военного командования НАТО, который расположен в Монсе.

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«Мы также планируем перебросить из Германии в Бельгию три штаба для формирований численностью до бригады, дивизион ПВО и инженерный батальон, а две вспомогательные и подрядные организации поменьше — в Италию», — сказал Уолтерс журналистам в Пентагоне, добавив, что в будущем может состояться передислокация и Африканского командования американских войск, которое также дислоцировано в Штутгарте.

Тод Уолтерс уточнил, что в Италию из Германии будут передислоцированы два батальона и эскадрон истребителей F-16.

Военачальник подтвердил, что весь процесс передислокации американских войск займёт годы. Таким образом, это решение может быть подвергнуто пересмотру, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы в ноябре 2020 года, отмечают американские СМИ.

Представители Пентагона сообщили журналистам, что о планах по передислокации были проинформированы глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Оборона за деньги

Напомним, президент США Дональд Трамп активно обсуждал сокращение американского военного присутствия в Германии в последние месяцы.

Так, 15 июня Трамп заявил, что планирует сократить количество американских военнослужащих, дислоцированных в ФРГ, до 25 тыс. человек.

Это заявление главы Белого дома вызвало негативную реакцию со стороны ряда демократов и республиканцев, а также некоторых политиков в Европе.

Майк Помпео на встрече с американскими солдатами в Германии

Reuters

© Jens Meyer/Pool

Двухпартийная группа сенаторов во главе с республиканцем Миттом Ромни предложила поправку к закону о финансировании вооружённых сил (National Defense Authorization Act), который утверждает военный бюджет США на 2021 финансовый год. Она ограничивает Пентагон в использовании средств для уменьшения числа военнослужащих, проходящих службу в Германии.

Сенаторы, участвовавшие в подготовке поправки, назвали намерение президента сократить контингент в ФРГ «подарком для России».

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Однако Трамп, не обращая внимания на критику, мотивировал своё решение нежеланием Берлина повышать расходы на оборону, несмотря на предписания НАТО о необходимости тратить на армию 2% ВВП. По мнению Трампа, Германия отдаёт миллиарды долларов России (имеются в виду деньги на покупку энергоносителей у РФ) и при этом пользуется американским военным покровительством.

С подобными заявлениями он выступал в июне, когда впервые озвучил свой план. Эту позицию он повторил и 29 июля.

«Германия нарушила правила. Они не платили взносы, они не платили свои взносы в НАТО. Им ещё далеко (до 2%). Они годами были далеко (от 2%), и у них и сейчас нет и намерения платить эти деньги. И поэтому Соединённые Штаты лишают их привилегий», — заявил Трамп.

Политические дивиденды

По словам Сергея Судакова, от перемещения войск ничего не меняется с точки зрения военного присутствия США в Европе.

«Трамп рассчитывает переложить часть расходов на партнёров и с военной точки зрения больших изменений нет. А с политической точки зрения США получат дивиденды, потому что они частично выведут войска из Германии», — отметил эксперт.

По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, вывод войск США можно рассматривать не только как инструмент политического давления, но также как инструмент экономического давления на Берлин.

«Размещение американских войск означает увеличение доходов населения и создание новой инфраструктуры. Поэтому некоторые немецкие законодатели просили не выводить войска», — отметил эксперт.

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Андрей Сидоров считает, что Вашингтон в своей политике намерен делать ставку на «новую Европу», передислокация войск вполне вписывается в эту доктрину.

«Власти США с 2000-х годов проводят разделительные линии между старой и новой Европой, используя менее экономически развитые, но политически активные восточноевропейские страны против своих западноевропейских союзников. В идеале для американцев было бы хорошо, чтобы бойцами стали страны Восточной Европы, а дойными коровами и странами снабжения — Западной», — рассказал эксперт.

Такая доктрина соответствует и целям сдерживания России, добавил Сидоров.

«Такой расклад очень выгоден американцам. Это дёшево, но сердито, здесь не надо мобилизовать общественное мнение против России, оно и так уже против неё настроено», — отметил эксперт.

В свою очередь, Сергей Судаков отметил, что США выгодно размещение своих вооружённых сил у границ РФ в таких странах, как Украина, Польша и странах Балтии. С одной стороны, они будут экономически и политически зависеть от Вашингтона, а с другой — станут плацдармом для сдерживания России.

«Сейчас в целом система международной безопасности меняется. Очевидно, что США обозначили, что настоящей проблемой для них является противостояние России», — отметил эксперт.