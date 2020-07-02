«Сумма претензий»: что может стоять за планом Трампа вывести часть войск США из Германии

План по выводу части американского военного контингента из Германии укрепит боеспособность НАТО и станет инструментом «сдерживания» России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман. В ближайшие недели инициативу обсудят с конгрессом, где часть демократов и республиканцев выступают против сокращения военного присутствия Соединённых Штатов в ФРГ. Как ранее заявлял Дональд Трамп, часть войск будет переброшена в Польшу. Эксперты отмечают, что президент США рассматривает данную меру как способ «наказания» Берлина, однако её реализация на практике приведёт к негативным последствиям для безопасности Европы.

Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман сообщил, что запланированный частичный вывод войск из Германии окажет положительное влияние на боеспособность НАТО и усилит «сдерживание» России. Заявление чиновника Пентагона размещено на его странице в Twitter.

«Вчера министр обороны и председатель Объединённого комитета начальников штабов проинформировали президента о планируемой передислокации 9,5 тыс. военнослужащих из Германии. Данное утверждённое предложение не только удовлетворяет требованиям указа президента, но также будет способствовать сдерживанию России, укреплению НАТО, позволит успокоить союзников, повысить стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования ВС США, а также позаботиться о наших военнослужащих и их семьях», — сказал Хоффман.

По словам представителя Пентагона, в ближайшие недели руководство военного ведомства собирается обсудить план сокращения американского контингента в ФРГ с профильными комитетами конгресса и союзниками по альянсу.

«Подарок» для России

Между тем в парламенте Соединённых Штатов нет консенсуса по данному вопросу. Претензии к намерению Дональда Трампа сократить военное присутствие в Германии есть и в стане Республиканской партии.

Так, двухпартийная группа сенаторов во главе с республиканцем Миттом Ромни предложила поправку к закону о финансировании вооружённых сил (National Defense Authorization Act). Она ограничивает Пентагон в использовании средств для уменьшения числа военнослужащих, проходящих службу в Германии.

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Если поправка будет утверждена, то министру обороны придётся согласовывать с конгрессом сумму средств на переброску войск из ФРГ и доказывать парламентариям, что реализация данной меры не подорвёт боеспособность ВС США и безопасность их союзников.

Сам Ромни занимает крайне негативную позицию по вопросу вывода 9,5 тыс. военнослужащих из Германии. По мнению сенатора, сокращение американского контингента станет «подарком» для России, ухудшит боеспособность НАТО, создаст серьёзные материально-технические проблемы и помешает военнослужащим США проводить учения.

Сенатор-демократ Тим Кейн раскритиковал стремление Трампа сократить численность американских солдат в условиях «сохраняющейся российской агрессии». Законодатель утверждает, что уменьшение военного присутствия Вашингтона расширит возможности противников.

Аналогичной точки зрения придерживается сенатор-демократ Джин Шахин. По её словам, Германия является важным хабом для проведения военных операций. Действия Трампа, как она полагает, могут нанести «долговременный ущерб нашим трансатлантическим отношениям».

30 июня глава комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США демократ Адам Смит раскритиковал план сокращения американского контингента. Он сомневается в его стратегической состоятельности и настаивает на необходимости блокировки намерений главы Белого дома до получения чётких разъяснений от Трампа и Пентагона.

Солдаты 41-я артиллерийской бригады США в ФРГ

AFP

© Christof Stache

«Возможно, что всё же есть такой вариант, при котором переброска войск из Германии отвечает интересам нашей национальной безопасности. Но президент до сих пор таких аргументов не привёл, как и Министерство обороны. Президент действует крайне непоследовательно», — заявил журналистам Смит.

Эксперты отмечают, что инициатива Трампа по частичному выводу войск из ФРГ столкнулась с серьёзным сопротивлением конгресса. Также парламентарии двух партий рассчитывают получить внятные ответы по вопросам дальнейшей дислокации 9,5 тыс. американских солдат, которые должны покинуть Германию, и возможному изменению баланса сил в Европе.

«На текущий момент известно, что часть войск должна быть направлена в Польшу. Однако нет точной информации ни о количестве этих военнослужащих, ни о том, на какой основе они там будут находиться — ротационной или постоянной», — отметил в беседе с RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.

«Наказание» Берлина

Информация о намерении Трампа сократить американское военное присутствие в ФРГ появилась в западных СМИ в начале июня и позже нашла подтверждение в заявлениях официальных лиц. 15 июня, выступая в Белом доме, Трамп объявил, что численность контингента США будет уменьшена до 25 тыс. На данный момент в Германии находится 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Своё решение президент США мотивировал нежеланием Берлина повышать расходы на оборону, несмотря на предписания НАТО о необходимости тратить на армию 2% ВВП. По мнению Трампа, Германия отдаёт миллиарды долларов России (имеются в виду деньги на покупку энергоносителей у РФ) и при этом пользуется американским военным покровительством.

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В ответ на это канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью The Guardian и ещё пяти европейским СМИ сообщила, что сохранение военного присутствия ВС США в Центральной Европе — в интересах самого Вашингтона.

Также Меркель пообещала «тратить больше на оборону», хотя в ближайшие годы Берлин не собирается выполнять норматив альянса по военным расходам. Как ранее написала в Twitter министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, уровня в 2% ВВП Германия достигнет лишь к 2031 году.

Эксперты констатировали, что сокращение американского контингента в ФРГ является своеобразным «наказанием» Берлина за позицию по бюджетным тратам и реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон ослабляет военно-политический союз с Германией, рассчитывая таким образом оказать на неё давление.

«На мой взгляд, выводом войск Трамп создаёт фундамент для того, чтобы иметь возможность предъявить ФРГ счёт за обеспечение безопасности. Сумма претензий может составить сотни миллиардов долларов. Он даёт понять, что Берлин рискует получить большие проблемы, если не начнёт ценить американские усилия и следовать своим обязательствам по НАТО», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ещё одним фактором давления на Берлин, полагает аналитик, является решение Трампа перебросить часть войск из ФРГ в Польшу. Об этом президент США заявил 24 июня на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

«Заигрывая с Польшей, Трамп намекает Берлину на то, что именно Варшава может в итоге стать новым флагманом или лидером НАТО. Таким образом Польша поднимется на ступеньку выше Германии и будет играть в европейских делах более значимую роль. Такой подход — это форма унижения Германии», — рассуждает Васильев.

Эксперты опасаются, что передислокация американских войск в Польшу станет дополнительным вызовом для России, осложнит и без того напряжённые отношения между Москвой и НАТО и в целом ухудшит безопасность Европы. Отдельное беспокойство у аналитиков вызывает судьба тактического ядерного оружия, которое со времён холодной войны размещено в ФРГ.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда на пресс-конференции в Белом доме

Reuters

© Carlos Barria

Дуда утверждает, что эта тема «никогда не была предметом разговора» с Трампом, хотя в середине мая вероятность переброски атомного арсенала из Германии в Польшу допустила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Сегодня в ФРГ находится до 20 тактических ядерных бомб B61.

«Пока ещё рано ставить точку в этом вопросе. К тому же Америка первой начала разговоры о возможности перевода ядерного оружия в Польшу. И как мне представляется, такой вариант исключать нельзя. Тем более мы не знаем, из каких районов Германии будут передислоцированы войска, какое у них вооружение», — подчеркнул Васильев.

В свою очередь, Павел Золотарёв обратил внимание на значительные трудности, с которыми столкнётся Пентагон при реализации плана Трампа. Эксперт уверен, что мероприятия, связанные с переброской американских военнослужащих, обернутся крупными бюджетными расходами и новым витком напряжённости в Европе.