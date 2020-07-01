CNN: Трамп утвердил план по выводу американских военных из Германии

Глава Белого дома Дональд Трамп одобрил предложенный ему Пентагоном план по выводу 9,5 тыс. военнослужащих США из Германии, передаёт CNN. По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, утверждённое предложение позволит усилить сдерживание России.

Президент США Дональд Трамп одобрил план по значительному сокращению численности американских войск в Германии, несмотря на опасения относительно того, что подобный шаг ослабит способность американских военных сдерживать Россию, сообщает CNN.

Как отметил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, в понедельник министр обороны Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих.

«Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, но также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, улучшит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования страны, а также послужит заботой о наших военнослужащих и их семьях», — заявил во вторник Хоффман.

По его словам, в ближайшие недели план будет представлен комитетам по обороне конгресса США, за чем «последуют консультации с союзниками по НАТО относительно дальнейших действий».

Тем не менее, как отмечает CNN, план по сокращению американских сил в Германии уже вызвал шквал критики как со стороны представителей Демократической партии, так и среди членов Республиканской партии США. Осудили подобный шаг и союзники США в Европе.

Так, несколько десятков республиканцев направили Трампу письмо с просьбой о пересмотре решения. А на прошлой неделе во время встречи с главой Белого дома лидер Польши Анджей Дуда заявил, что вывод даже части американских войск из Европы нанесёт ущерб безопасности европейских стран.

При этом за несколько часов до заявления Хоффмана генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что «не было принято решения о том, когда, в какие сроки и как такой план будет реализовываться», добавив, что пока слишком рано говорить о том, вернутся ли американские военнослужащие на родину или будут передислоцированы.

Как напоминает CNN, Трамп давно критикует Германию по целому ряду вопросов, в том числе за несоблюдение общего обещания членов Североатлантического альянса выделять на оборону по 2% ВВП.