Маас: нужно срочно что-то делать — отношения Германии и США уже не отвечают запросам обеих сторон

Трансатлантические отношения крайне важны для Европы, и дипломаты прикладывают все силы для того, чтобы у них было будущее. Однако отношения между Германией и США в их нынешнем виде уже не отвечают запросам обеих сторон, считает немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. Как сообщает Der Tagesspiegel, в связи с этим он видит необходимость в срочных действиях, направленных на улучшение сотрудничества между странами.

Германо-американские отношения больше не отвечают запросам обеих сторон, считает немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. В связи с этим он видит «необходимость в срочных действиях», направленных на улучшение пошатнувшихся отношений с США, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Трансатлантические отношения чрезвычайно важны, они остаются важными, и мы также работаем для того, чтобы у них было будущее, — заявил глава внешнеполитического ведомства Германии в интервью немецкому пресс-агентству DPA. — Однако в том виде, в каком они есть сейчас, они больше не отвечают запросам, которые предъявляют к ним обе стороны».

Кроме того, глава немецкой дипломатии предостерёг от слепой веры в то, что, в случае ухода Дональда Трампа с поста президента США после 4 ноября, в отношениях двух стран автоматически произойдут изменения к лучшему.

«Каждый, кто считает, что с президентом от Демократической партии в трансатлантическом партнёрстве всё снова станет, как было когда-то, недооценивает структурные преобразования», — отметил Хайко Маас. Как напоминает издание, соперником Трампа на президентских выборах является демократ Джо Байден.

С тех пор как в должность президента США три с половиной года назад вступил Дональд Трамп, отношения между Германией и Америкой заметно ухудшились, отмечает Der Tagesspiegel. Германия стала для американского президента своего рода «любимым противником среди союзников», причём он не воздерживается даже от штрафных мер.

Из-за того что Германия серьёзно отстаёт от заявленной цели НАТО расходовать на оборону по 2% ВВП страны, Трамп хочет вывести из Германии почти 10 тыс. из 35 тыс. американских военнослужащих.

На данный момент Германия является вторым по величине местом дислокации американских подразделений за пределами США после Японии. Военнослужащие США размещаются, прежде всего, в землях Рейнланд-Пфальц, Бавария, Баден-Вюртемберг и Гессен, сообщает немецкая газета.

Однако недовольство Трампа уже давно вызывает и преобладание немецкого импорта над экспортом в торговой сфере, а также проходящий через Балтийское море газопровод «Северный поток — 2», в отношении которого США уже ввели санкции и собираются их ужесточить, пишет Der Tagesspiegel.