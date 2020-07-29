Эспер рассказал о перебазировании военных США в Европе

Короткая ссылка
Глава Пентагона Марк Эспер не исключил, что в рамках перебазирования американские военные будут размещены в Польше и странах Балтии.
Эспер рассказал о перебазировании военных США в Европе
  • Reuters

«Текущий план европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии, снизив (численность там. — RT) с примерно 36 тыс. до 24 тыс.», — сказал он во время пресс-конференции.

Эспер добавил, что около 5600 военных будут размещены в странах НАТО, а 6400 — вернутся в США и будут размещаться в Европе на ротационной основе.

Он уточнил, что при этом домой вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск, другие подразделения будут размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Чёрного моря». По его словам, это нужно, чтобы «усиливать сдерживание» России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

«Могут быть и дополнительные возможности размещения в Польше и странах Балтии», — цитирует главу Пентагона РИА Новости.

Как ранее заявили в американском военном ведомстве, Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них будут направлены в Италию и Бельгию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить