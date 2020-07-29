Эспер рассказал о перебазировании военных США в Европе

Глава Пентагона Марк Эспер не исключил, что в рамках перебазирования американские военные будут размещены в Польше и странах Балтии.

«Текущий план европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии, снизив (численность там. — RT) с примерно 36 тыс. до 24 тыс.», — сказал он во время пресс-конференции.

Эспер добавил, что около 5600 военных будут размещены в странах НАТО, а 6400 — вернутся в США и будут размещаться в Европе на ротационной основе.

Он уточнил, что при этом домой вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск, другие подразделения будут размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Чёрного моря». По его словам, это нужно, чтобы «усиливать сдерживание» России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

«Могут быть и дополнительные возможности размещения в Польше и странах Балтии», — цитирует главу Пентагона РИА Новости.

Как ранее заявили в американском военном ведомстве, Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них будут направлены в Италию и Бельгию.