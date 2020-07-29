Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING US to move 11,900 troops out from Germany: Pentagon pic.twitter.com/7zXyqALgil— AFP news agency (@AFP) July 29, 2020
В начале июня газета The Wall Street Journal писала, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США.
1 июля в Пентагоне сообщили, что передислокация военных «усилит сдерживание России», а также положительно повлияет на «стратегическую и оперативную гибкость США в Европе».