Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

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Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них направят в Италию и Бельгию, сообщили в Пентагоне.
Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

В начале июня газета The Wall Street Journal писала, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США.

1 июля в Пентагоне сообщили, что передислокация военных «усилит сдерживание России», а также положительно повлияет на «стратегическую и оперативную гибкость США в Европе».

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