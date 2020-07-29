Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них направят в Италию и Бельгию, сообщили в Пентагоне.

Reuters

Об этом сообщает AFP. #BREAKING US to move 11,900 troops out from Germany: Pentagon pic.twitter.com/7zXyqALgil — AFP news agency (@AFP) July 29, 2020 В начале июня газета The Wall Street Journal писала, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США. 1 июля в Пентагоне сообщили, что передислокация военных «усилит сдерживание России», а также положительно повлияет на «стратегическую и оперативную гибкость США в Европе».