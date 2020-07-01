Трамп одобрил план по сокращению числа американских военных в Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план по сокращению американского военного контингента в Германии на 9,5 тыс. военнослужащих.

«Министр обороны Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тыс. военнослужащих из Германии», — приводит РИА Новости слова официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

По его словам, данная инициатива «усилит сдерживание России», а также положительно повлияет на «стратегическую и оперативную гибкость США в Европе».

В начале июня газета The Wall Street Journal писала, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США.