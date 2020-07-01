Трамп одобрил план по сокращению числа американских военных в Германии

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп утвердил план по сокращению американского военного контингента в Германии на 9,5 тыс. военнослужащих.
Трамп одобрил план по сокращению числа американских военных в Германии
  • Reuters

«Министр обороны Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тыс. военнослужащих из Германии», — приводит РИА Новости слова официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

По его словам, данная инициатива «усилит сдерживание России», а также положительно повлияет на «стратегическую и оперативную гибкость США в Европе».

В начале июня газета The Wall Street Journal писала, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить