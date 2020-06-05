WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США, пишет газета The Wall Street Journal.

Как уточняется, в настоящее время в Германии находится 34 500 американских военнослужащих.

President Trump directed the Pentagon to remove thousands of U.S. troops from Germany by September, government officials said, amid strains in U.S.-German relations https://t.co/ulEaJRqz1t — The Wall Street Journal (@WSJ) June 5, 2020

Ранее Трамп напомнил о важности возвращения американских военных из Афганистана обратно на родину.

9 марта в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана.