WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США, пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии
  • Reuters

Как уточняется, в настоящее время в Германии находится 34 500 американских военнослужащих.

Ранее Трамп напомнил о важности возвращения американских военных из Афганистана обратно на родину.

9 марта в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана.

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