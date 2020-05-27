Трамп напомнил о возвращении военных США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп напомнил о важности возвращения американских военных из Афганистана обратно на родину.

«В Афганистане мы действуем как полиция, а не как военная сила, которой мы являемся. Спустя 19 лет настало время им нести полицейскую службу в их родной стране. Верните наших солдат домой, но внимательно следите за происходящим и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо», — написал Трамп в Twitter.

2 марта президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с движением «Талибан»* заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». Помимо этого, он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан.

9 марта в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.