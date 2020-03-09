В США заявили о начале вывода войск из Афганистана

В Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана в рамках заключённого с членами радикального движения «Талибан»* соглашения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением «Талибан» командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учётом конкретной обстановки до 8,6 тыс. (военнослужащих) в течение 135 дней», — указал он.

2 марта президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с движением «Талибан»* заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». Помимо этого, он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.