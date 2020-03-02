«Победоносная война не удалась»: выведут ли США войска из Афганистана

Президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с движением «Талибан»* заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». Помимо этого, он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан. По мнению аналитиков, заключение договора о мире было выгодно обеим сторонам, поскольку в этом противостоянии никто не мог одержать окончательную победу. Вместе с тем эксперты убеждены, что США не станут полностью уходить из Афганистана: в стране продолжат работу американские инструкторы и частные военные компании, полагают аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». Об этом он сообщил 29 февраля после подписания мирного соглашения с движением «Талибан».

«Сегодня же. Он начнётся немедленно», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп при этом оговорился, что Вашингтон готов возобновить военное присутствие в Афганистане, если условия соглашения будут нарушены. Вместе с тем он выразил надежду, что такой сценарий реализовывать всё же не придётся.

«Я и правда убеждён, что талибы хотят как-то показать, что мы все заняты не пустой тратой времени. Если случится что-то плохое, мы вернёмся. Я дал понять, что мы вернёмся, и это будет такое стремительное и мощное возвращение, какого никто никогда не видел. Но вряд ли оно потребуется», — заявил глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон «внёс существенный вклад» в уничтожение террористической угрозы в регионе и теперь настало время другим странам продолжить эту борьбу.

«Как вам известно, мы уничтожили халифат ИГИЛ** в Ираке и Сирии на сто процентов... У нас тысячи пленных. Мы истребляли боевиков ИГИЛ тысячами, и в Афганистане тоже. Но теперь этой работой пора заняться кому-то другому — и это будет «Талибан» и, может быть, соседние страны. Афганистан окружает множество государств, способных оказать поддержку. А мы в восьми тысячах миль оттуда», — сказал Трамп.

Президент США также сообщил о намерении в скором времени провести личную встречу с лидерами «Талибана».

«В не столь отдалённой перспективе я лично встречусь с лидерами «Талибана». Будем очень надеяться, что они займутся тем, чем и обещали, — уничтожением террористов», — сказал глава государства.

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Помимо этого, Трамп поздравил президента Афганистана Ашрафа Гани с заключением сделки.

Чуть позже, во время проходившей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, хозяин Белого дома удостоил отдельных лестных слов и участников «Талибана», назвав их «отменными» бойцами.

«Бесконечная война»

Военная операция США «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) началась в Афганистане 7 октября 2001 года, став ответом на теракты, произошедшие 11 сентября. Главными целями «Несокрушимой свободы» назывались «Талибан» и международная террористическая группировка «Аль-Каида»***.

В 2009 году президент Барак Обама объявил об отправке в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента американских войск. По его словам, эта мера должна была стабилизировать ситуацию в стране и позволить в 2011 году начать вывод оттуда сил коалиции. Однако реализовать эти намерения в намеченный срок не удалось.

«Американцы не предполагали, что война затянется. Ведь фактически им удалось на некоторое время быстро нейтрализовать как «Талибан», так и «Аль-Каиду». Но они совершенно не ожидали, что талибы никуда не исчезнут, что они перегруппируются и продолжат борьбу», — рассказал RT старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

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Лишь в 2013 году Вашингтон вывел из Афганистана половину своего контингента — 34 тыс. военнослужащих. В следующем году Международные силы содействия безопасности завершили свою миссию в стране, после чего было объявлено о старте новой миссии — «Решительная поддержка» (Resolute Support). Главной её целью стало оказание помощи силам безопасности официального правительства.

По мнению Сотникова, американцам пришлось так долго держать войска в Афганистане, потому что их вывод на тот момент означал бы неминуемое падение официального правительства под натиском талибов.

«Американцы не могли в течение 19 лет оттуда уйти, потому что их уход означал бы, что Кабул скоро окажется в руках «Талибана». Всё вернулось бы к ситуации, существовавшей на момент вторжения США в Афганистан», — объяснил эксперт.

Политолог Александр Асафов полагает, что сложившаяся ситуация больше всего напоминала ловушку, в которую Вашингтон сам себя загнал.

«Афганистан стал для американцев западнёй: победоносная война не удалась. Они попали в ситуацию, когда и уйти нельзя, так как это было бы репутационным поражением, и остаться губительно, потому что войне не видно конца», — сказал он в интервью RT.

После 19 лет военного присутствия США в Афганистане ситуация там остаётся напряжённой. Из этой страны регулярно поступают сообщения о гибели американских военных. Последний такой случай произошёл в феврале 2020 года, когда стало известно о смерти двух солдат ВС США.

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Всего с 2001 года в Афганистане погибли около 2400 американских военных, более 20 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Ещё около тысячи погибших приходится на другие страны — участницы коалиции.

Эти данные не учитывают потерь, которые понесли силы безопасности официального Кабула, выступающего союзником Вашингтона в борьбе с «Талибаном». По словам афганского президента Ашрафа Гани, только с 2014 года войска правительства потеряли убитыми не менее 45 тыс. бойцов.

Через афганскую войну в общей сложности прошли более 775 тыс. американских солдат. Эта цифра включает в себя всех военных, которые хоть раз были командированы в Афганистан.

Не менее внушительно выглядят и затраты Вашингтона на афганскую кампанию. Говоря о стоимости военной кампании, американские СМИ называют сумму до $2 трлн.

Вместе с тем эффективность этих трат эксперты ставят под сомнение, поскольку «Талибан» по-прежнему контролирует значительную часть страны.

Обещать не значит уйти

Прекратить дорогостоящие войны на Ближнем Востоке было одним из предвыборных требований Трампа, напоминают эксперты. Мирные переговоры с талибами удалось начать на второй год его президентства — в октябре 2018 года. Местом их проведения была выбрана столица Катара — Доха.

Процесс достижения компромисса был трудным: в сентябре 2019 года Трамп даже объявил о том, что США отказываются от переговоров. Однако затем они всё же возобновились, и в результате 29 февраля 2020 года стороны подписали мирное соглашение.

В тексте документа говорится, что Вашингтон в течение 135 дней уменьшит численность своего контингента в Афганистане до 8600 человек. Пропорционально этому снизят численность войск и другие участники коалиции. Кроме того, союзники обязуются в следующие девять с половиной месяцев вывести все оставшиеся войска, если талибы будут соблюдать взятые на себя обязательства.

Вашингтон также намерен к августу снять санкции с членов «Талибана» и содействовать исключению их из санкционного списка ООН к маю 2020 года.

Талибы, в свою очередь, дали гарантию, что на подконтрольной им территории не допустят деятельности «Аль-Каиды» или любых других террористических группировок.

По мнению Сотникова, Вашингтон всё же выполнит свою часть сделки.

«Одним из предвыборных обещаний Трампа был вывод войск из Ирака и Афганистана. И я думаю, что он выполнит его, поскольку ему нужны козыри накануне предстоящих выборов. Основная часть американских войск покинет страну, но может остаться небольшой контингент советников», — заявил аналитик.

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Похожей точки зрения придерживается и Асафов.

«Это компромиссное решение способствует созданию образа «Трампа-миротворца», который выполняет свои предвыборные обещания о выводе войск, чтобы, как он выражается, «наши парни перестали погибать». Это ляжет в основу его предвыборной кампании», — полагает аналитик.

При этом эксперты отмечают, что «Талибан» согласился пойти на мирные переговоры со своим давним врагом отнюдь не из-за того, что оказался на грани поражения.

«Силы «Талибана» не истощены. Для них самое главное — договориться с американцами, чтобы в стране не было никаких иностранных войск. Поэтому они готовы идти на переговоры. Иного пути тут нет, поскольку ни одна из сторон не может нанести своему противнику военное поражение. Это патовая ситуация. В случае успешной реализации соглашения у «Талибана» после вывода американских войск будут развязаны руки. Они станут стремиться к установлению контроля над всей территорией Афганистана», — считает Сотников.

Оценивая возможность полного ухода США из Афганистана, эксперты сошлись во мнении, что такой сценарий всё же маловероятен.

«Эта сделка не означает, что американцы ослабили влияние и полностью ушли оттуда. Они останутся там не в виде войск, а в качестве сотрудников разведывательных служб, инструкторов, частных военных компаний или охранников каких-нибудь важных стратегических коммерческих объектов. Это слишком важная для них зона, чтобы покидать её полностью», — заключил Асафов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



