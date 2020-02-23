Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
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«Да, я бы поставил под ним свою подпись», — приводит ТАСС его слова.
По словам Трампа, «Талибан» «устал воевать», а афганский «народ хочет заключить сделку,» которая приведет к миру в их стране.
21 февраля Госдепартамент США объявил о прогрессе в переговорах с талибами и подготовке к подписанию документа 29 февраля.
Как сообщили в Пентагоне, с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.
Директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов отметил, что это будет важное событие для мирного процесса в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.