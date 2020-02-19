В Пентагоне прокомментировали планы по снижению насилия в Афганистане

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Снижение уровня насилия в Афганистане позволит сторонам конфликта в стране найти политическое решение, заявили в Пентагоне. Об этом заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал ВМС Уильям Бирн.
В Пентагоне прокомментировали планы по снижению насилия в Афганистане
  • Reuters

«Я уверен, что эти политические переговоры на правительственном уровне будут способствовать этому», — цитирует его ТАСС.

По словам Бирна, прекращение насилия в Афганистане будет непрерывным оценочным процессом «день за днём, час за часом и минута за минутой».

13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты и движение «Талибан» подготовили договорённость о прекращении насилия в Афганистане на семь дней.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что участники «Талибана» будут готовы вести прямые переговоры с афганским правительством после того, как подпишут соглашение с США.

По его словам, обсуждается возможность введения режима временного перемирия между правительством Афганистана и талибами на период переговоров.

Как заявил 3 февраля госсекретарь США Майк Помпео, для мирного соглашения с талибами стороны должны добиться снижения уровня насилия. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен не исключил, что сделка с талибами может быть заключена в 2020 году.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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