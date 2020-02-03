Помпео назвал условие для достижения сделки между США и талибами
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
По словам Помпео, талибам необходимо добиться снижения уровня насилия.
«Мы работаем над мирным планом, правильно расставляя все запятые и выверяя каждое слово. Однажды мы уже были близки к соглашению, подготовили совместный документ, но талибы не смогли продемонстрировать волю и готовность снизить уровень насилия», — сказал он.
По словам представителя США, американская сторона всё ещё надеется заключить соглашение, работа в этом направлении продолжается.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в 2020 году.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.