Помпео назвал условие для достижения сделки между США и талибами

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что нужно сделать радикальному движению «Талибан»*, чтобы достичь мирного соглашения с Соединёнными Штатами.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Помпео, талибам необходимо добиться снижения уровня насилия.

«Мы работаем над мирным планом, правильно расставляя все запятые и выверяя каждое слово. Однажды мы уже были близки к соглашению, подготовили совместный документ, но талибы не смогли продемонстрировать волю и готовность снизить уровень насилия», — сказал он.

По словам представителя США, американская сторона всё ещё надеется заключить соглашение, работа в этом направлении продолжается.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в 2020 году.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.