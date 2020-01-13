США могут заключить сделку с талибами в 2020 году

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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в 2020 году.

«Афганские силы сейчас справляются лучше, и я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане», — приводит Axios слова советника.

Он отметил, что сделка может быть заключена уже в этом году.

«Вероятно, что сделка будет в этом году. Мы работаем над ней. Но это должна быть хорошая сделка», — сказал он.

Также О'Брайен, заявил что Соединённые Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить приостановленные в октябре в Стокгольме переговоры.

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