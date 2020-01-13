США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры

Соединённые Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить приостановленные в октябре в Стокгольме переговоры.

«Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября», — приводит портал Axios слова помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Он отметил, что Вашингтон дал понять КНДР через множество каналов, что хочет возобновления переговоров.

Он также подчеркнул, что считает хорошим знаком тот факт, что Пхеньян пока воздерживается от каких-либо новых испытаний.

Ранее в КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации.