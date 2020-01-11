В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации

Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.

По его словам, которые приводит ЦТАК, даже если лидеры Соединённых Штатов и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын состоят в хороших отношениях, это лишь «личные чувства», которые не имеют отношения к национальной истории.

«Не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на основные ядерные объекты КНДР, чтобы хоть немного облегчить страдания наших мирных граждан», — цитирует дипломата агентство.

Ким Ке Гван добавил, что Северная Корея не намерена «терять время», а если США хотят возобновить диалог между странами, то они должны выполнить требования Пхеньяна.

Ранее Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».