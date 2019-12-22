Ким Чен Ын рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».
Ким Чен Ын рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации»
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын
  • Reuters

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В ходе заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооружённых сил страны», — цитирует заявление агентства РИА Новости.

Ранее Москва и Пекин призвали возобновить шестисторонние переговоры по Северной Корее при участии дипломатов России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии.

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