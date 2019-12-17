Россия и КНР призвали возобновить шестисторонние переговоры по КНДР

Россия и Китай подготовили проект резолюции в ООН, призывающей к возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР. Об этом информирует РИА Новости.

Соответствующий документ призывает «к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате».

В резолюции поясняется, что целью возвращение к подобному формату является содействие «мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии».

Отмечается, что шестисторонние переговоры проходили в Пекине в период с 2003 по 2009 годы. В них принимали участие высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия совместно с Китаем планирует представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы Северной Кореи.