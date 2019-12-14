Россия и Китай предложат новый курс для решения проблемы КНДР

Россия совместно с Китаем планирует представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы Северной Кореи. Об этом в эфире радиостанции «Владивосток FM» заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Попытаемся в Совете Безопасности вместе с китайцами предложить соответствующий новый курс», — цитирует его Интерфакс.

Также он заявил, что у России и США есть «одно общее понимание»: обе стороны хотят денуклеаризации Корейского полуострова.

Посол подчеркнул, что при этом Москва предлагает проводить политику, которая «реально приведёт к достижению этой цели».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что путь к денуклеаризации КНДР и всего Корейского полуострова лежит не через санкции, а через укрепление доверия.