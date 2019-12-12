Небензя призвал укреплять доверие с КНДР для успешной денуклеаризации
«Санкции не заменят собой дипломатию. Нельзя договориться, не предлагая ничего взамен», — сказал дипломат.
Он добавил, что наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо.
«Однако можно ли рассчитывать на прогресс, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые условия под обещания будущих благ?» — цитирует Небензю ТАСС.
Ранее начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений с Соединёнными Штатами в полномасштабный вооружённый конфликт.
28 ноября Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей.