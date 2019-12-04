В КНДР заявили о риске вооружённого конфликта с США

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Начальник генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в полномасштабный вооружённый конфликт.
В КНДР заявили о риске вооружённого конфликта с США
  • Reuters

«КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и любые случайности могут привести к полномасштабному вооружённому конфликту», — приводит его заявление Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также начальник генштаба КНА выразил разочарование заявлением американского лидера Дональда Трампа о возможном применении оружия против КНДР в случае необходимости, отметив готовность к оперативному реагированию на такие действия.

«Применение силы против КНДР было бы ужасным для Соединённых Штатов», — подчеркнул он.

Ранее в Госдепартаменте призвали КНДР избегать провокаций и соблюдать обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН.

28 ноября Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей. 

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