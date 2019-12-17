Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

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Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране. Об этом информирует ТАСС.

В документа отмечается, что «(Совет Безопасности. — RT) должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».

Также в резолюции предлагается «в кратчайшие сроки снять (ограничительные. — RT) меры» введённые СБ ООН», напрямую затрагивающие жизнь гражданского населения Северной Кореи.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия совместно с Китаем планирует представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы Северной Кореи

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