Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
В документа отмечается, что «(Совет Безопасности. — RT) должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».
Также в резолюции предлагается «в кратчайшие сроки снять (ограничительные. — RT) меры» введённые СБ ООН», напрямую затрагивающие жизнь гражданского населения Северной Кореи.
Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия совместно с Китаем планирует представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы Северной Кореи.