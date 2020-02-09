Кабулов оценил готовность талибов к переговорам с афганскими властями

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Участники «Талибана»* будут готовы вести прямые переговоры с афганским правительством после того, как подпишут соглашение с США. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов оценил готовность талибов к переговорам с афганскими властями
  • РИА Новости

«Как заявляли представители талибов, после подписания соглашения они будут готовы начать прямые инклюзивные межафганские переговоры с другими политическими силами, в том числе и правительством Афганистана», — сказал Кабулов РИА Новости.

По его словам, обсуждается возможность введения режима временного перемирия между правительства Афганистана и талибами на период переговоров.

«Однако в каком виде соответствующая договорённость будет закреплена, пока неизвестно. Ясно только, что временное или постоянное прекращение огня или снижение насилия является предметом отдельных от США переговоров между самими афганцами», — подчеркнул Кабулов.

3 февраля госсекретарь США Майк Помпео назвал условие для мирного соглашения с талибами: для этого участники движения должны добиться снижения уровня насилия.

Как сообщал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, сделка с талибами может быть заключена в 2020 году.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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