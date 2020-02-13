Пентагон и талибы подготовили семидневный план по снижению насилия

Соединённые Штаты и движение «Талибан»* подготовили договорённость о прекращении насилия в Афганистане на семь дней. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«США и «Талибан» обсудили план по снижению насилия на семь дней, я консультируюсь с союзниками по поводу этого предложения. Прошли серьёзные двусторонние и коллективные встречи по поводу продвижения», — сказал Эспер.

Он отметил, что «лучшее, если не единственное решение — это политическое соглашение».

«Семь дней на данный момент — целесообразный срок, как и во всех остальных делах, наш подход в данном процессе основан на условиях, это будет продолжающийся и оценочный процесс», — пояснил глава американского оборонного ведомства.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что участники «Талибана» будут готовы вести прямые переговоры с афганским правительством после того, как подпишут соглашение с США.

По его словам, обсуждается возможность введения режима временного перемирия между правительством Афганистана и талибами на период переговоров.

Как заявил 3 февраля госсекретарь США Майк Помпео, для мирного соглашения с талибами стороны должны добиться снижения уровня насилия. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен не исключил, что сделка с талибами может быть заключена в 2020 году.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.