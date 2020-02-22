Турция приветствует подготовку подписания соглашения США с талибами

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Турция приветствует соглашение США и движения «Талибан»* о сокращении уровня насилия в Афганистане с 22 февраля на семь дней. Об этом сообщили в турецком МИД.
Турция приветствует подготовку подписания соглашения США с талибами
  • © AFP

«Мы рады, что Соединённые Штаты и талибы договорились о семидневном общенациональном сокращении насилия в Афганистане с 22 февраля. Важно, чтобы в течение этого периода положения соглашения неукоснительно выполнялись, а акты насилия не происходили», — говорится в сообщении ведомства.

Анкара также выразила надежду, что соглашение, которое стороны планируют подписать, «проложит путь к прочному миру, достигнутому посредством межафганских переговоров».

21 февраля Госдепартамент США объявил о прогрессе в переговорах с талибами и подготовке к подписанию документа 29 февраля.

Как сообщили в Пентагоне, с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.

Директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов отметил, что это будет важное событие для мирного процесса в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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