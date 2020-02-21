Россия приветствует подготовку подписания соглашения США с талибами

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Россия приветствует согласование даты подписания соглашения между США и радикальным движением «Талибан»*, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
Россия приветствует подготовку подписания соглашения США с талибами
  • Reuters

«Это будет важное событие для мирного процесса в Афганистане», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом он добавил, что Россия пока не получала официального приглашения с подтверждённой датой, однако готова принять участие в церемонии подписания соглашения.

21 февраля Госдепартамент США объявил о прогрессе в переговорах с талибами и подготовке к подписанию документа 29 февраля.

«После успешного осуществления этих мер ожидается достижение прогресса в процессе подписания соглашения между США и «Талибаном». Мы готовимся к подписанию 29 февраля», — говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, опубликованном в Twitter официального представителя ведомства Морган Ортагус.

Ранее в Пентагоне сообщили о договорённости с талибами о снижении уровня насилия в Афганистане.

В начале февраля Помпео назвал снижение уровня насилия главным условием для мирного соглашения с талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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