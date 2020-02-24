«Реакция на действия США»: как усиление консерваторов в парламенте Ирана может повлиять на политический курс республики

На парламентских выборах в Иране лидируют консерваторы — сторонники верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, выступающие за более жёсткую внешнюю политику и усиление госрегулирования. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования. Эксперты отмечают, что состав парламента республики может сильно измениться — сейчас большинство принадлежит представителям умеренных сил, к которым относится президент страны Хасан Рухани. По мнению аналитиков, такие перемены в политических предпочтениях иранского общества связаны с политикой США в отношении ИРИ. Санкционное давление и нападение американских ВС на генерала Касема Сулеймани сплотило население страны и заставило его поддержать сторонников более жёсткого курса в отношении Вашингтона.

Консерваторы — сторонники верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи лидируют на парламентских выборах в Иране. Об этом свидетельствуют первоначальные результаты голосования, сообщает иранское агентство FARS.

По предварительным подсчётам, консерваторы уже могут рассчитывать на 135 мест в парламенте из 290, реформисты получат ещё 20 мандатов, а независимые кандидаты (умеренные) — 28. Кому будут принадлежать остальные места, пока неизвестно, поскольку подсчёт голосов продолжается. Итоговые результаты будут обнародованы, предположительно, в понедельник.

Напомним, выборы в парламент Ирана прошли 21 февраля. При этом явка стала самой низкой со времён победы исламской революции в 1979 году — 42,57%. К тому же она впервые упала ниже отметки 50%.

За 290 депутатских кресел боролись более семи тысяч человек — их кандидатуры утвердил Совет стражей Конституции. Иранские законодатели избираются сроком на четыре года.

Стоит отметить, что в Иране нет традиционных политических партий, политики в республике делятся на три лагеря. Реформисты выступают за демократизацию политической и социальной систем страны, а также за сближение с Западом и привлечение иностранных инвестиций. Консерваторы — сторонники верховного лидера Ирана критически относятся к сотрудничеству с Европой и США, поддерживают теократический строй и госрегулирование. Умеренные, в свою очередь, занимают промежуточную позицию: поддерживая теократический строй, они в то же время выступают за экономическую либерализацию.

Ранее аятолла Али Хаменеи призвал иранцев принять активное участие в голосовании, назвав выборы «ресурсом для укрепления страны».

«Взгляните, как американская пропаганда пытается оторвать людей от исламской системы (ценностей. — RT). С этой целью они создают аналитические центры. Они пытаются отдалить иранскую молодёжь от исламской системы (ценностей. — RT), но у них это не выйдет», — сказал аятолла в своей речи во время поездки в провинцию Восточный Азербайджан.

Для того чтобы пройти в парламент, кандидатам необходимо получить простое большинство голосов, но не менее 25%. Если никто не преодолевает эту планку, то в избирательном округе проводится второй тур. Он запланирован на 17 апреля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

© Official Khamenei website/Handout via REUTERS

Негативный фон

Избирательный процесс проходил в сложной для Ирана обстановке экономического и политического давления со стороны США, отмечают аналитики.

Так, накануне голосования спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил журналистам на брифинге, что предстоящие парламентские выборы в республике якобы являются «постановочными».

Между тем спикер Совета стражей Конституции Аббас Али Кадходаи, который наблюдал за проведением голосования, выступил на государственном телевидении с заявлением о том, что серьёзных нарушений в ходе выборов обнаружено не было.

В свою очередь, верховный лидер Ирана считает, что зарубежные СМИ пытались повлиять на настроения в обществе перед голосованием.

«Эта негативная пропаганда началась несколько месяцев назад и нарастала с приближением выборов. В течение последних двух дней под предлогом заболевания и вируса их СМИ использовали малейшую возможность для того, чтобы отбить у народа желание участвовать в выборах», — цитирует Хаменеи его пресс-служба.

Кроме того, как подчёркивают эксперты, не стоит забывать, что голосование проходило на фоне ужесточившейся в последнее время санкционной политики США в отношении Ирана.

В конце января Минфин США ввёл санкции против Организации атомной энергии Ирана. 20 февраля Вашингтон вновь расширил санкционный список — под ограничения подпали ещё четверо граждан ИРИ. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Напомним, отношения между Ираном и Соединёнными Штатами обострились после того, как в ночь на 3 января американская сторона нанесла авиаудар в районе аэропорта Багдада. В результате атаки погибли генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

Символика Пентагона

Reuters

© Al Drago

«Отстоять свою независимость»

Как отметил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, укрепление позиций консерваторов на парламентских выборах можно объяснить тем, что общество Ирана сплотилось перед лицом агрессивной политики США в отношении республики.

«Убийство генерала Сулеймани сплотило иранское общество, и настроения сторонников консервативных идей начали доминировать в стране. В Иране есть люди, которые хотят реформ, но, когда американцы убивают их народного героя, это значит, что они плюют на чувства иранцев. И здесь просыпается патриотизм. Это реакция на американскую политику», — уверен эксперт.

По словам Степаняна, многие граждане Ирана осознают, что Вашингтон хотел бы гибели ИРИ как суверенного государства — конкурента Израиля на Ближнем Востоке.

Также по теме «Невнятная позиция»: почему Вашингтон предоставлял недостоверные данные о пострадавших от удара по базе в Ираке Пентагон обнародовал новую информацию о числе пострадавших в результате иранского ракетного удара по объектам армии США в Ираке....

«Иранцы понимают, что призывы США в отношении иранского народа «освободиться» от духовных лидеров, чтобы граждане страны жили лучше и свободнее, — это лицемерие. Поэтому они и отдали свои голоса консервативным силам в знак протеста против американской политики», — пояснил аналитик.

Однако ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что не стоит ожидать сильного изменения политического курса Ирана после того, как парламентским большинством завладеют консерваторы.

«Не думаю, что это кардинальным образом изменит политику Ирана, особенно внешнюю. Однако консолидация общества на фоне действий США приобретает устойчивый характер», — отметил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, Степанян подчёркивает, что, судя по высказываниям иранского руководства, «оно настроено по-боевому».

«Тегеран понимает, что США ведут против них гибридную войну, и готов предпринять ответные шаги. Мы ведь видели, как иранцы нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Это вдохновило граждан республики — у них появилась вера, что они могут отстоять свою независимость», — заключил эксперт.