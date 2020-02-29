Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнётся незамедлительно

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут вывод войск из Афганистана незамедлительно.

«Сегодня. Это начнётся незамедлительно», — приводит РИА Новости ответ Трампа на соответствующий вопрос.

Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.



Также сообщалось, что США намерены запросить признание и поддержку соглашения, которое они заключили с «Талибаном», у Совета Безопасности ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.