Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнётся незамедлительно

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут вывод войск из Афганистана незамедлительно.
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнётся незамедлительно
  • Reuters

«Сегодня. Это начнётся незамедлительно», — приводит РИА Новости ответ Трампа на соответствующий вопрос.

Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.

Также сообщалось, что США намерены запросить признание и поддержку соглашения, которое они заключили с «Талибаном», у Совета Безопасности ООН. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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