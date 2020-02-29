США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

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RT
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение. Документ подписали спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, на церемонии подписания присутствовали представители более 30 стран.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что это «соглашение стало результатом многих усилий».

«Этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов», — добавил Помпео.

Согласно договору, Соединённые Штаты «сократят численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если «Талибан»* воздержится от насилия».

В документе отмечается, что американские войска «будут выведены из Афганистана в течение 14 месяцев взамен на отказ «Талибана» от использования территории страны для нападения на США и другие страны».

Ранее в Пентагоне сообщали, что с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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