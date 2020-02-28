Помпео примет участие в мероприятиях по подписанию соглашения с талибами

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Госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать при подписании соглашения с членами движения «Талибан»* о сокращении насилия.
Помпео примет участие в мероприятиях по подписанию соглашения с талибами
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, которое было распространено пресс-службой Белого дома.

«Вскоре по моему указанию госсекретарь Майк Помпео засвидетельствует подписание соглашения с представителями «Талибана», в то время как министр обороны Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана», — говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне сообщали, что с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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